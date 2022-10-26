04:57 26.10.2022 (обновлено: 11:53 26.10.2022)
На Украине заявили о сигнале США для Путина
WP: письмо конгрессменов Байдену с призывом к переговорам с Россией встревожило Киев
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Киев увидел в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта сигнал для Владимира Путина, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Это обнадеживающий сигнал для Путина", — высказался собеседник газеты.
Другой источник заявил, что Киев опасается вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом бывшего президента Дональда Трампа.
"Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.
Газета подчеркнула, что письмо усугубляет растущее беспокойство Украины по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона на фоне заявлений, что Штаты сократят помощь в случае победы республиканцев на предстоящих в ноябре выборах в конгресс.
30 сентября, 08:00"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине
Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии. Позже конгрессмены-демократы отозвали письмо.
Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза сенаторы его оправдали. В 2019 году демократы подозревали американского лидера в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что лишь призвал Киев бороться с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения.
22 октября, 12:12Украина неожиданно врывается в повестку американских выборов