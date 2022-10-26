https://ria.ru/20221026/signal-1826799822.html

На Украине заявили о сигнале США для Путина

На Украине заявили о сигнале США для Путина - РИА Новости, 26.10.2022

На Украине заявили о сигнале США для Путина

Киев увидел в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта сигнал для Владимира... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T04:57

2022-10-26T04:57

2022-10-26T11:53

в мире

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Киев увидел в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта сигнал для Владимира Путина, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.Другой источник заявил, что Киев опасается вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом бывшего президента Дональда Трампа.Газета подчеркнула, что письмо усугубляет растущее беспокойство Украины по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона на фоне заявлений, что Штаты сократят помощь в случае победы республиканцев на предстоящих в ноябре выборах в конгресс.Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии. Позже конгрессмены-демократы отозвали письмо.Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза сенаторы его оправдали. В 2019 году демократы подозревали американского лидера в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что лишь призвал Киев бороться с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения.

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825879706.html

сша

киев

украина

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в мире, владимир путин, дональд трамп, сша, киев, джо байден, украина, россия