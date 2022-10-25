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Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/kongressmeny-1826763750.html
Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией
Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией - РИА Новости, 25.10.2022
Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией
Конгрессмены-демократы отозвали письмо президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине, сообщила инициатор... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T20:03
2022-10-25T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Конгрессмены-демократы отозвали письмо президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине, сообщила инициатор обращения Прамила Джайпал.Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было только в понедельник предано огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине."Ничто не может быть дальше от правды. Каждая война заканчивается дипломатией, и эта тоже так закончится после украинской победы. Письмо, направленное вчера, хотя и подтвердило этот базовый принцип, срезонировало с республиканской оппозицией поддержке справедливой защиты украинцев своего национального суверенитета", - написала Джайпал."В настоящее время это выглядит как отвлечение внимания, и мы отзываем письмо", - сообщила она в опубликованном заявлении.Конгрессвумен Сара Джейкобс отметила в своем Twitter, что подписала заявление еще в июне. "Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось. Сегодня я бы этого не сделала. Нам нужно продолжать экономическую и военную поддержку Украины, чтобы дать им необходимые возможности для окончания этой войны", - написала она.Белый дом накануне заявил, что исключает переговоры с Россией по поводу Украины без участия украинских властей, которые сейчас считают такой диалог несвоевременным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html
https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html
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в мире, джо байден, владимир путин, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс
20:03 25.10.2022 (обновлено: 20:27 25.10.2022)
 
Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией

Конгрессмены-демократы отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Конгрессмены-демократы отозвали письмо президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине, сообщила инициатор обращения Прамила Джайпал.
Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было только в понедельник предано огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине.
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"Ничто не может быть дальше от правды. Каждая война заканчивается дипломатией, и эта тоже так закончится после украинской победы. Письмо, направленное вчера, хотя и подтвердило этот базовый принцип, срезонировало с республиканской оппозицией поддержке справедливой защиты украинцев своего национального суверенитета", - написала Джайпал.
"В настоящее время это выглядит как отвлечение внимания, и мы отзываем письмо", - сообщила она в опубликованном заявлении.
Конгрессвумен Сара Джейкобс отметила в своем Twitter, что подписала заявление еще в июне. "Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось. Сегодня я бы этого не сделала. Нам нужно продолжать экономическую и военную поддержку Украины, чтобы дать им необходимые возможности для окончания этой войны", - написала она.
Белый дом накануне заявил, что исключает переговоры с Россией по поводу Украины без участия украинских властей, которые сейчас считают такой диалог несвоевременным.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
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