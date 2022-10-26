https://ria.ru/20221026/rossiya-1827003591.html

Сенат Польши принял резолюцию о признании властей России террористическими

Сенат Польши принял резолюцию о признании властей России террористическими - РИА Новости, 26.10.2022

Сенат Польши принял резолюцию о признании властей России террористическими

Сенат (верхняя палата парламента Польши) принял резолюцию о признании властей России "террористическим режимом". РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:40

2022-10-26T17:40

2022-10-26T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

польша

россия

парламентская ассамблея совета европы

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_001e237071db8f63d4fa199fc1619e98.jpg

ВАРШАВА, 26 окт - РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента Польши) принял резолюцию о признании властей России "террористическим режимом".Ранее подобную резолюцию одобрила ПАСЕ. В российском МИД отмечали, что ассамблея придерживается крайне агрессивной линии по отношению к России.За принятие резолюции, обсуждение которого транслировалось на сайте сената, голосовали все присутствующие в зале сенаторы. "Признать правительство Российской Федерации террористическим режимом", - говорится в документе.Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека регулярно рассылает за рубеж подборки материалов о преступлениях украинских военных и нацбатальонов против гражданского населения: письма направлялись в международные организации, диппредставительства, напрямую политикам, дипломатам, журналистам и общественникам.Ранее директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин, комментируя обвинения украинского посла в Таджикистане Валерия Евдокимова в адрес России в устрашении населения Украины, отметил, что "почему-то у него (посла Украины – ред.) не нашлось слов сочувствия, и он не пустил слезу по гражданскому населению Донецкой и Луганской областей, который киевский режим методично истребляет в течение последних восьми лет". По его словам, "Киев использует террористические методы, не скрывая этого, - убийство Дарьи Дугиной, теракт на Крымском мосту, взятие заложников, выставляя население в качестве живого щита".Президент Владимир Путин заявлял, что взрывом на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Ранее Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать РФ статус страны-спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее российский президент подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

https://ria.ru/20220811/mid-1809020043.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, парламентская ассамблея совета европы, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр