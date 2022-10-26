https://ria.ru/20221026/rossiya-1826928620.html
В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России
В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России - РИА Новости, 26.10.2022
В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России
Многие сбежавшие от мобилизации за границу россияне зачастую работают "по удаленке" и получают зарплату от наших банковских структур, это надо прекращать,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:40
2022-10-26T14:40
2022-10-26T14:40
общество
владимир джабаров
россия
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Многие сбежавшие от мобилизации за границу россияне зачастую работают "по удаленке" и получают зарплату от наших банковских структур, это надо прекращать, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров."Побежали молодые ребята, штурмуют Верхний Ларс, а вы знаете, что они сидят "на удаленке", получают зарплату от наших структур банковских. Я считаю, что это неправильно", - сказал политик на заседании комиссии в среду.По слова Джабарова, "уехал - будь здоров". "Почему ты кормишь экономику другой страны. Ты же там тратишь заработанные деньги. Поэтому я думаю, что надо с этим делом, конечно, прекращать", - заключил он.
https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир джабаров, россия, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Владимир Джабаров, Россия, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России
В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России
Сенатор Джабаров призвал перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Многие сбежавшие от мобилизации за границу россияне зачастую работают "по удаленке" и получают зарплату от наших банковских структур, это надо прекращать, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Побежали молодые ребята, штурмуют Верхний Ларс, а вы знаете, что они сидят "на удаленке", получают зарплату от наших структур банковских. Я считаю, что это неправильно", - сказал политик на заседании комиссии в среду.
По слова Джабарова, "уехал - будь здоров". "Почему ты кормишь экономику другой страны. Ты же там тратишь заработанные деньги. Поэтому я думаю, что надо с этим делом, конечно, прекращать", - заключил он.