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В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России - РИА Новости, 26.10.2022
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В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России
В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России - РИА Новости, 26.10.2022
В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России
Многие сбежавшие от мобилизации за границу россияне зачастую работают "по удаленке" и получают зарплату от наших банковских структур, это надо прекращать,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:40
2022-10-26T14:40
общество
владимир джабаров
россия
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Многие сбежавшие от мобилизации за границу россияне зачастую работают "по удаленке" и получают зарплату от наших банковских структур, это надо прекращать, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров."Побежали молодые ребята, штурмуют Верхний Ларс, а вы знаете, что они сидят "на удаленке", получают зарплату от наших структур банковских. Я считаю, что это неправильно", - сказал политик на заседании комиссии в среду.По слова Джабарова, "уехал - будь здоров". "Почему ты кормишь экономику другой страны. Ты же там тратишь заработанные деньги. Поэтому я думаю, что надо с этим делом, конечно, прекращать", - заключил он.
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общество, владимир джабаров, россия, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Владимир Джабаров, Россия, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России
14:40 26.10.2022
 
В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России

Сенатор Джабаров призвал перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Многие сбежавшие от мобилизации за границу россияне зачастую работают "по удаленке" и получают зарплату от наших банковских структур, это надо прекращать, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Побежали молодые ребята, штурмуют Верхний Ларс, а вы знаете, что они сидят "на удаленке", получают зарплату от наших структур банковских. Я считаю, что это неправильно", - сказал политик на заседании комиссии в среду.
По слова Джабарова, "уехал - будь здоров". "Почему ты кормишь экономику другой страны. Ты же там тратишь заработанные деньги. Поэтому я думаю, что надо с этим делом, конечно, прекращать", - заключил он.
Автомобили и люди на дороге в районе КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 08:00
Бегущие от своих: назад дороги нет
 
ОбществоВладимир ДжабаровРоссияСовет Федерации РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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