https://ria.ru/20221026/rossiya-1826928620.html

В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России

В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России - РИА Новости, 26.10.2022

В Совфеде призвали перестать выплачивать зарплаты сбежавшим из России

Многие сбежавшие от мобилизации за границу россияне зачастую работают "по удаленке" и получают зарплату от наших банковских структур, это надо прекращать,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:40

2022-10-26T14:40

2022-10-26T14:40

общество

владимир джабаров

россия

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Многие сбежавшие от мобилизации за границу россияне зачастую работают "по удаленке" и получают зарплату от наших банковских структур, это надо прекращать, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров."Побежали молодые ребята, штурмуют Верхний Ларс, а вы знаете, что они сидят "на удаленке", получают зарплату от наших структур банковских. Я считаю, что это неправильно", - сказал политик на заседании комиссии в среду.По слова Джабарова, "уехал - будь здоров". "Почему ты кормишь экономику другой страны. Ты же там тратишь заработанные деньги. Поэтому я думаю, что надо с этим делом, конечно, прекращать", - заключил он.

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир джабаров, россия, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии