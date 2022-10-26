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Британский премьер призвал уважать результаты референдума в Шотландии

Британский премьер призвал уважать результаты референдума в Шотландии - РИА Новости, 26.10.2022

Британский премьер призвал уважать результаты референдума в Шотландии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал уважать результаты референдума 2014 года в Шотландии, когда население страны выступило против получения... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:07

2022-10-26T15:07

2022-10-26T15:07

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал уважать результаты референдума 2014 года в Шотландии, когда население страны выступило против получения независимости от Великобритании.Это первое выступление Риши Сунака перед парламентом в качестве премьер-министра, его трансляция велась на сайте британского парламента.Первый министр Шотландии Никола Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести референдум в 2023 году, однако бывшие премьер-министры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс заявляли, что не допустят этого, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.

https://ria.ru/20221024/sunak-1826333212.html

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риши сунак, никола стерджен, борис джонсон, великобритания, шотландия, в мире