https://ria.ru/20221026/rezolyutsiya-1827033456.html

Сенатор предупредил Польшу о последствиях из-за антироссийской резолюции

Сенатор предупредил Польшу о последствиях из-за антироссийской резолюции - РИА Новости, 26.10.2022

Сенатор предупредил Польшу о последствиях из-за антироссийской резолюции

Последствия принятой в среду сенатом Польши резолюции о признании властей РФ "террористическим режимом" последуют обязательно, и они будут болезненными, заявил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:30

2022-10-26T19:30

2022-10-26T19:42

в мире

сергей цеков

усама бен ладен

сша

россия

польша

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:19:766:450_1920x0_80_0_0_3ab1296ef4ba0908b75bf6afe5f92610.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Последствия принятой в среду сенатом Польши резолюции о признании властей РФ "террористическим режимом" последуют обязательно, и они будут болезненными, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Сенат (верхняя палата парламента Польши) принял в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом". За принятие резолюции, обсуждение которого транслировалось на сайте сената, голосовали все присутствующие в зале сенаторы."Последствия этой резолюции обязательно последуют, пусть не сейчас, а позже, через год или через несколько лет. И думаю, они будут болезненными", - заявил Цеков.По его словам, Польша должна будет понести наказание за "лживую аргументацию за принятие такой резолюции"."Если бы Польша придерживалась правды, она должна была признать террористическим режимом власти США, которые взрастили не один десяток террористов и Усаму бен Ладена в их числе", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20221026/polsha-1827020959.html

https://ria.ru/20221026/rezolyutsiya-1827014125.html

сша

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей цеков, усама бен ладен, сша, россия, польша, санкции в отношении россии