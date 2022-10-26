https://ria.ru/20221026/rezolyutsiya-1827033456.html
Сенатор предупредил Польшу о последствиях из-за антироссийской резолюции
Сенатор предупредил Польшу о последствиях из-за антироссийской резолюции - РИА Новости, 26.10.2022
Сенатор предупредил Польшу о последствиях из-за антироссийской резолюции
Последствия принятой в среду сенатом Польши резолюции о признании властей РФ "террористическим режимом" последуют обязательно, и они будут болезненными, заявил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:30
2022-10-26T19:30
2022-10-26T19:42
в мире
сергей цеков
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польша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Последствия принятой в среду сенатом Польши резолюции о признании властей РФ "террористическим режимом" последуют обязательно, и они будут болезненными, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Сенат (верхняя палата парламента Польши) принял в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом". За принятие резолюции, обсуждение которого транслировалось на сайте сената, голосовали все присутствующие в зале сенаторы."Последствия этой резолюции обязательно последуют, пусть не сейчас, а позже, через год или через несколько лет. И думаю, они будут болезненными", - заявил Цеков.По его словам, Польша должна будет понести наказание за "лживую аргументацию за принятие такой резолюции"."Если бы Польша придерживалась правды, она должна была признать террористическим режимом власти США, которые взрастили не один десяток террористов и Усаму бен Ладена в их числе", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20221026/polsha-1827020959.html
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в мире, сергей цеков, усама бен ладен, сша, россия, польша, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Цеков, Усама бен Ладен, США, Россия, Польша, Санкции в отношении России
19:30 26.10.2022 (обновлено: 19:42 26.10.2022)
Сенатор предупредил Польшу о последствиях из-за антироссийской резолюции
Сентатор Цеков: Польше грозят последствия из-за резолюции о "террористическом режиме"