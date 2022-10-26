https://ria.ru/20221026/putin-1826921059.html

Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания

Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 26.10.2022

Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания

Президент России Владимир Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:18

2022-10-26T14:18

2022-10-26T20:15

владимир путин

безопасность

россия

плесецк

баренцево море

ракетные войска стратегического назначения

ту-95мс

сергей шойгу

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания.Под руководством российского лидера состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Для запуска крылатых ракет воздушного базирования использовались самолеты ТУ-95МС. По полигону Кура на Камчатке произвели пуски МБР "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.Кроме того, во время тренировки проверили уровень подготовки органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.Под руководством Путина 19 февраля прошли учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.Как подчеркивало Минобороны, те учения были спланировали ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. К маневрам привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.Оборонное ведомство тогда опубликовало кадры пусков ракет 'Кинжал" с истребителей МиГ-31, стрельбы оперативно-тактического комплекса "Искандер", пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля, старт гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата в море, пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", баллистической ракеты "Синева" с подлодки "Карелия", а также вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС перед пусками ракет.

https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826923869.html

россия

плесецк

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин проследил за учениями сил стратегического сдерживания Путин проследил за учениями сил стратегического сдерживания 2022-10-26T14:18 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, безопасность, россия, плесецк, баренцево море, ракетные войска стратегического назначения, ту-95мс, сергей шойгу