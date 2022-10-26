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Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 26.10.2022
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Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания
Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 26.10.2022
Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания
Президент России Владимир Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:18
2022-10-26T20:15
владимир путин
безопасность
россия
плесецк
баренцево море
ракетные войска стратегического назначения
ту-95мс
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания.Под руководством российского лидера состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Для запуска крылатых ракет воздушного базирования использовались самолеты ТУ-95МС. По полигону Кура на Камчатке произвели пуски МБР "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.Кроме того, во время тренировки проверили уровень подготовки органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.Под руководством Путина 19 февраля прошли учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.Как подчеркивало Минобороны, те учения были спланировали ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. К маневрам привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.Оборонное ведомство тогда опубликовало кадры пусков ракет 'Кинжал" с истребителей МиГ-31, стрельбы оперативно-тактического комплекса "Искандер", пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля, старт гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата в море, пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", баллистической ракеты "Синева" с подлодки "Карелия", а также вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС перед пусками ракет.
https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826923869.html
россия
плесецк
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Путин проследил за учениями сил стратегического сдерживания
Путин проследил за учениями сил стратегического сдерживания
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владимир путин, безопасность, россия, плесецк, баренцево море, ракетные войска стратегического назначения, ту-95мс, сергей шойгу
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Плесецк, Баренцево море, Ракетные войска стратегического назначения, Ту-95МС, Сергей Шойгу
14:18 26.10.2022 (обновлено: 20:15 26.10.2022)
 
Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания

Президент России Путин проследил за тренировочными пусками баллистических и крылатых ракет

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин руководил тренировкой сил стратегического сдерживания.
Под руководством российского лидера состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Для запуска крылатых ракет воздушного базирования использовались самолеты ТУ-95МС. По полигону Кура на Камчатке произвели пуски МБР "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, во время тренировки проверили уровень подготовки органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.
Под руководством Путина 19 февраля прошли учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Как подчеркивало Минобороны, те учения были спланировали ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. К маневрам привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Оборонное ведомство тогда опубликовало кадры пусков ракет 'Кинжал" с истребителей МиГ-31, стрельбы оперативно-тактического комплекса "Искандер", пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля, старт гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата в море, пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", баллистической ракеты "Синева" с подлодки "Карелия", а также вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС перед пусками ракет.
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Владимир ПутинБезопасностьРоссияПлесецкБаренцево мореРакетные войска стратегического назначенияТу-95МССергей Шойгу
 
 
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