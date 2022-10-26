https://ria.ru/20221026/protesty-1827064591.html

США подозревают Россию в оказании содействия Ирану в подавлении протестов

США подозревают Россию в оказании содействия Ирану в подавлении протестов - РИА Новости, 26.10.2022

США подозревают Россию в оказании содействия Ирану в подавлении протестов

США заявили о возможном содействии Москвы иранским властям в подавлении протестов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T23:56

2022-10-26T23:56

2022-10-26T23:56

в мире

карин жан-пьер

джон кирби

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иран

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США заявили о возможном содействии Москвы иранским властям в подавлении протестов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Она добавила, что "Иран и Россия становятся ближе по мере того, как все более изолированными они становятся".Отвечая на конкретизирующие вопросы журналистов, представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон "видит свидетельства того, что Россия "рассматривает возможность такой помощи (в подавлении протестов)". Он отказался привести подробности.В Иране уже более месяца продолжаются протесты и беспорядки, начавшиеся после гибели молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций.

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иран

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в мире, карин жан-пьер, джон кирби, россия, иран, москва