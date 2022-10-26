https://ria.ru/20221026/pomosch-1826914506.html

Татарстан направил в Лисичанск 120 тонн гуманитарной помощи

Татарстан направил в Лисичанск 120 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 26.10.2022

Татарстан направил в Лисичанск 120 тонн гуманитарной помощи

Рекордную партию гуманитарной помощи - 120 тонн - отправил Татарстан в Лисичанск, сообщает региональное отделение "Единой России", которое курировало отправку. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:01

2022-10-26T14:01

2022-10-26T14:01

республика татарстан

здоровье - общество

ольга воронова

рустам минниханов

лисичанск

луганская народная республика

набережные челны

единая россия

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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Рекордную партию гуманитарной помощи - 120 тонн - отправил Татарстан в Лисичанск, сообщает региональное отделение "Единой России", которое курировало отправку."Прошло комплектование очередной партии гуманитарного груза для Луганской народной республики… Общий вес – рекордные для Татарстана 120 тонн", - говорится в сообщении.В составе гуманитарной помощи более 20 тонн питьевой воды, овощи, сахар, мука, крупы, тушенка, бытовая химия и одежда. Кроме того, в Лисичанск отправлены 1 тысяча систем для переливания крови, 20 металлических печек для обогрева. Весь груз, который формировался по запросам жителей Лисичанска, разместили на шести фурах."У нас в Лисичанске есть представители, которые формируют запрос на необходимые вещи и продукты. Мы здесь формируем гуманитарный груз и отправляем жителям города", - пояснила депутат Госсовета Татарстана, исполнительный секретарь Казанского отделения "Единой России" Ольга Воронова.В формировании груза активное участие приняли Сармановский, Арский, Буинский, Апастовский районы Татарстана, предприятие "Славица" города Набережные Челны, Казанское отделение партии "Единая Россия". Формирование груза курирует также республиканское общественное движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!".Татарстан отправляет гуманитарную помощь жителям ЛНР регулярно. В понедельник из Набережных Челнов в Лисичанск направили 40 тонн продуктов и команду из шести поваров, которые организуют работу двух полевых кухонь. Около 10 дней назад было направлено 72 тонны груза: продукты, постельное белье, бытовая химия, одежда, обувь, собранные в Арском, Буинском, Рыбно-Слободском и Тюлячинском районах республики.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что республика шефствует над Лисичанском. В ЛНР регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, оказывающие помощь местным жителям.

https://ria.ru/20221024/podderzhka-1826325121.html

https://ria.ru/20221020/opershtab-1825466564.html

лисичанск

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набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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здоровье - общество, ольга воронова, рустам минниханов, лисичанск, луганская народная республика, набережные челны, единая россия, республика татарстан (татарстан), казань