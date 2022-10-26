https://ria.ru/20221026/polsha-1827020959.html
В Совфеде посоветовали Польше искать террористов в отражении зеркала
В Совфеде посоветовали Польше искать террористов в отражении зеркала - РИА Новости, 26.10.2022
В Совфеде посоветовали Польше искать террористов в отражении зеркала
Сенату Польши, принявшему в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом", надо посмотреться в зеркало, чтобы увидеть действительно... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:40
2022-10-26T18:40
2022-10-26T18:40
в мире
александр башкин
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санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сенату Польши, принявшему в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом", надо посмотреться в зеркало, чтобы увидеть действительно террористическое государство, поддерживающее террористов и наемников на Украине, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.Сенат (верхняя палата парламента Польши) принял в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом". За принятие резолюции, обсуждение которого транслировалось на сайте сената, голосовали все присутствующие в зале сенаторы."В Польше не там ищут террористическое государство, наоборот, среди террористов и наемников на Украине большую часть составляют именно поляки. Поэтому им надо посмотреться в зеркало, чтобы увидеть террористическое государство, которое всячески поощряет наемников и террористов и науськивает другие европейские страны к максимально недружественным действиям против России", - заявил Башкин.По его словам, на российско-польских отношениях такое решение сената вряд ли скажется, поскольку у наших стран, по сути, нет нормальных дипломатических и экономических отношений."Есть государства, которые недолюбливают Россию, есть те, что не любят, есть те, что ненавидят. А есть Польша, и этим все сказано", - резюмировал сенатор.
https://ria.ru/20221026/polsha-1827017888.html
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в мире, александр башкин, польша, санкции в отношении россии, россия, украина, совет федерации рф
В мире, Александр Башкин, Польша, Санкции в отношении России, Россия, Украина, Совет Федерации РФ
В Совфеде посоветовали Польше искать террористов в отражении зеркала
Сенатор Башкин: Польше надо посмотреться в зеркало, чтобы увидеть государство террористов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сенату Польши, принявшему в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом", надо посмотреться в зеркало, чтобы увидеть действительно террористическое государство, поддерживающее террористов и наемников на Украине, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
Сенат (верхняя палата парламента Польши) принял в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом". За принятие резолюции, обсуждение которого транслировалось на сайте сената, голосовали все присутствующие в зале сенаторы.
"В Польше не там ищут террористическое государство, наоборот, среди террористов и наемников на Украине большую часть составляют именно поляки. Поэтому им надо посмотреться в зеркало, чтобы увидеть террористическое государство, которое всячески поощряет наемников и террористов и науськивает другие европейские страны к максимально недружественным действиям против России", - заявил Башкин.
По его словам, на российско-польских отношениях такое решение сената вряд ли скажется, поскольку у наших стран, по сути, нет нормальных дипломатических и экономических отношений.
"Есть государства, которые недолюбливают Россию, есть те, что не любят, есть те, что ненавидят. А есть Польша, и этим все сказано", - резюмировал сенатор.