https://ria.ru/20221026/polsha-1827020959.html

В Совфеде посоветовали Польше искать террористов в отражении зеркала

В Совфеде посоветовали Польше искать террористов в отражении зеркала - РИА Новости, 26.10.2022

В Совфеде посоветовали Польше искать террористов в отражении зеркала

Сенату Польши, принявшему в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом", надо посмотреться в зеркало, чтобы увидеть действительно... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:40

2022-10-26T18:40

2022-10-26T18:40

в мире

александр башкин

польша

санкции в отношении россии

россия

украина

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сенату Польши, принявшему в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом", надо посмотреться в зеркало, чтобы увидеть действительно террористическое государство, поддерживающее террористов и наемников на Украине, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.Сенат (верхняя палата парламента Польши) принял в среду резолюцию о признании властей России "террористическим режимом". За принятие резолюции, обсуждение которого транслировалось на сайте сената, голосовали все присутствующие в зале сенаторы."В Польше не там ищут террористическое государство, наоборот, среди террористов и наемников на Украине большую часть составляют именно поляки. Поэтому им надо посмотреться в зеркало, чтобы увидеть террористическое государство, которое всячески поощряет наемников и террористов и науськивает другие европейские страны к максимально недружественным действиям против России", - заявил Башкин.По его словам, на российско-польских отношениях такое решение сената вряд ли скажется, поскольку у наших стран, по сути, нет нормальных дипломатических и экономических отношений."Есть государства, которые недолюбливают Россию, есть те, что не любят, есть те, что ненавидят. А есть Польша, и этим все сказано", - резюмировал сенатор.

https://ria.ru/20221026/polsha-1827017888.html

https://ria.ru/20221026/kniga-1826949149.html

польша

россия

украина

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в мире, александр башкин, польша, санкции в отношении россии, россия, украина, совет федерации рф