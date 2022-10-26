https://ria.ru/20221026/poligon-1826923245.html

Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"

Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева" - РИА Новости, 26.10.2022

Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"

Пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:27

2022-10-26T14:27

2022-10-26T20:14

безопасность

плесецк (космодром)

владимир путин

россия

сергей шойгу

баренцево море

плесецк

ту-95мс

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке были произведены в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, за которой в среду наблюдал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля."По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме.Под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет."Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении Кремля.Ранее сообщалось, что Путин из ситуационного центра в Кремле понаблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу. Предыдущие прошли учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет под руководством Путина прошли 19 февраля.

https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826923869.html

россия

баренцево море

плесецк

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Пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева" в ходе тренировки сил стратегического сдерживания Пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева" в ходе тренировки сил стратегического сдерживания 2022-10-26T14:27 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, плесецк (космодром), владимир путин, россия, сергей шойгу, баренцево море, плесецк, ту-95мс