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В Екатеринбурге рассказали о россиянке, погибшей на Пхукете - РИА Новости, 26.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221026/pkhuket-1826846390.html
В Екатеринбурге рассказали о россиянке, погибшей на Пхукете
В Екатеринбурге рассказали о россиянке, погибшей на Пхукете - РИА Новости, 26.10.2022
В Екатеринбурге рассказали о россиянке, погибшей на Пхукете
Российская туристка, найденная погибшей на таиландском курортном острове Пхукет, возглавляла службу корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:43
2022-10-26T11:43
туризм
туризм
пхукет (остров)
екатеринбург
таиланд
новости - туризм
туристы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Российская туристка, найденная погибшей на таиландском курортном острове Пхукет, возглавляла службу корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД в среду."Двадцатого октября наша коллега Елена Радченко, находясь в отпуске, перестала выходить на связь. Мы ждем информацию из консульства Таиланда и МИДа", – сказала собеседница агентства.Она уточнила, что сотрудники СвЖД находятся на связи с семьей начальника службы корпоративных коммуникаций.В прошлый четверг 50-летняя Елена Радченко вышла из своей гостиницы и пропала. Ее вещи нашли на пляже, а самой ее не было. По итогу масштабных поисков, в которых участвовали 100 полицейских и военных, в том числе водолазов, женщину нашли мертвой. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов, тело плавало в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду.
https://ria.ru/20221026/rossiyanka-1826814936.html
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туризм, пхукет (остров), екатеринбург, таиланд, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Пхукет (остров), Екатеринбург, Таиланд, Новости - Туризм, туристы
11:43 26.10.2022
 
В Екатеринбурге рассказали о россиянке, погибшей на Пхукете

Погибшая на Пхукете россиянка оказалась сотрудницей Свердловской железной дороги

© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь Таиланда. Архивное фото
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Flickr / Jim Fruchterman
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Российская туристка, найденная погибшей на таиландском курортном острове Пхукет, возглавляла службу корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД в среду.
"Двадцатого октября наша коллега Елена Радченко, находясь в отпуске, перестала выходить на связь. Мы ждем информацию из консульства Таиланда и МИДа", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что сотрудники СвЖД находятся на связи с семьей начальника службы корпоративных коммуникаций.
В прошлый четверг 50-летняя Елена Радченко вышла из своей гостиницы и пропала. Ее вещи нашли на пляже, а самой ее не было. По итогу масштабных поисков, в которых участвовали 100 полицейских и военных, в том числе водолазов, женщину нашли мертвой. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов, тело плавало в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду.
Автомобили полици и скорой помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
08:45Туризм
В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки
 
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