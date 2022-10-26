https://ria.ru/20221026/pkhuket-1826846390.html

В Екатеринбурге рассказали о россиянке, погибшей на Пхукете

В Екатеринбурге рассказали о россиянке, погибшей на Пхукете - РИА Новости, 26.10.2022

В Екатеринбурге рассказали о россиянке, погибшей на Пхукете

Российская туристка, найденная погибшей на таиландском курортном острове Пхукет, возглавляла службу корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:43

2022-10-26T11:43

2022-10-26T11:43

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туризм

пхукет (остров)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Российская туристка, найденная погибшей на таиландском курортном острове Пхукет, возглавляла службу корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД в среду."Двадцатого октября наша коллега Елена Радченко, находясь в отпуске, перестала выходить на связь. Мы ждем информацию из консульства Таиланда и МИДа", – сказала собеседница агентства.Она уточнила, что сотрудники СвЖД находятся на связи с семьей начальника службы корпоративных коммуникаций.В прошлый четверг 50-летняя Елена Радченко вышла из своей гостиницы и пропала. Ее вещи нашли на пляже, а самой ее не было. По итогу масштабных поисков, в которых участвовали 100 полицейских и военных, в том числе водолазов, женщину нашли мертвой. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов, тело плавало в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду.

https://ria.ru/20221026/rossiyanka-1826814936.html

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, пхукет (остров), екатеринбург, таиланд, новости - туризм, туристы