https://ria.ru/20221026/rossiyanka-1826814936.html
В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки
В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки - РИА Новости, 26.10.2022
В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки
На таиландском курортном острове Пхукет в результате многодневной поисково-спасательной операции найдено тело российской туристки, пропавшей из отеля в четверг, РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:45
2022-10-26T08:45
2022-10-26T10:48
туризм
новости - туризм
россия
пхукет (остров)
таиланд
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БАНГКОК, 26 окт – РИА Новости. На таиландском курортном острове Пхукет в результате многодневной поисково-спасательной операции найдено тело российской туристки, пропавшей из отеля в четверг, 20 октября, сообщил РИА Новости в среду генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов."Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду, и где на пляже остались ее вещи", - сообщил агентству дипломат.Пятидесятитрехлетняя гражданка РФ Елена Радченко в прошлый четверг вышла из гостиницы, в которой проживала на острове, и не вернулась, после чего представители туристической компании, принимавшей россиянку, обратились в полицию и в российское генконсульство. Вещи женщины были найдены на пляже около отеля. Начавшаяся после этого поисковая операция, в которой участвовали более 100 сотрудников сухопутной и морской полиции и военнослужащих береговой охраны Таиланда, в том числе водолазы, а также применялась вертолетная техника, продолжалась вплоть до утра среды.Полицейские сообщили в генеральное консульство России, что опознали тело гражданки РФ по купальнику приметного цвета по прижизненной фотографии, которую предоставили друзья погибшей, и уверены, что найденное тело принадлежит именно пропавшей, сообщил агентству генконсул."Еще предстоит процедура официального опознания тела погибшей ее друзьями, приехавшими вместе с ней", - добавил Соснов.Октябрь в Таиланде – последний месяц сезона дождей, во время которого морские волны у берегов Пхукета могут достигать трехметровой и большей высоты. На многих пляжах острова, в том числе и на том пляже, с которого пропала россиянка, в связи со штормом и проливными дождями с начала прошлой недели были выставлены красные флаги, означающие, что входить в воду запрещено. Тем не менее, многие иностранные туристы пренебрегают этим предупреждением.
https://ria.ru/20210816/pkhuket-1745896871.html
https://ria.ru/20220804/gid-1807122169.html
https://ria.ru/20210831/proisshestviya-1748018462.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, пхукет (остров), таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Пхукет (остров), Таиланд
08:45 26.10.2022 (обновлено: 10:48 26.10.2022)
В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки
Генконсул рассказал, что тело пропавшей на таиландском Пхукете россиянки нашли в море
БАНГКОК, 26 окт – РИА Новости. На таиландском курортном острове Пхукет в результате многодневной поисково-спасательной операции найдено тело российской туристки, пропавшей из отеля в четверг, 20 октября, сообщил РИА Новости в среду генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.
"Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду, и где на пляже остались ее вещи", - сообщил агентству дипломат.
Пятидесятитрехлетняя гражданка РФ Елена Радченко в прошлый четверг вышла из гостиницы, в которой проживала на острове, и не вернулась, после чего представители туристической компании, принимавшей россиянку, обратились в полицию и в российское генконсульство. Вещи женщины были найдены на пляже около отеля. Начавшаяся после этого поисковая операция, в которой участвовали более 100 сотрудников сухопутной и морской полиции и военнослужащих береговой охраны Таиланда, в том числе водолазы, а также применялась вертолетная техника, продолжалась вплоть до утра среды.
Полицейские сообщили в генеральное консульство России, что опознали тело гражданки РФ по купальнику приметного цвета по прижизненной фотографии, которую предоставили друзья погибшей, и уверены, что найденное тело принадлежит именно пропавшей, сообщил агентству генконсул.
"Еще предстоит процедура официального опознания тела погибшей ее друзьями, приехавшими вместе с ней", - добавил Соснов.
Октябрь в Таиланде – последний месяц сезона дождей, во время которого морские волны у берегов Пхукета могут достигать трехметровой и большей высоты. На многих пляжах острова, в том числе и на том пляже, с которого пропала россиянка, в связи со штормом и проливными дождями с начала прошлой недели были выставлены красные флаги, означающие, что входить в воду запрещено. Тем не менее, многие иностранные туристы пренебрегают этим предупреждением.