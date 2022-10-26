https://ria.ru/20221026/pentagon-1826620508.html

"Они нас перегнали". Пентагону указали на главный недостаток

"Они нас перегнали". Пентагону указали на главный недостаток - РИА Новости, 26.10.2022

"Они нас перегнали". Пентагону указали на главный недостаток

США все больше опасаются "китайской угрозы". Из-за этого даже переписали стратегию национальной безопасности. Однако военные заявляют о недостатках, которые... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:00

2022-10-26T08:00

2022-10-26T08:10

безопасность

си цзиньпин

ллойд остин

китай

сша

америка

министерство обороны сша

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Андрей Коц. США все больше опасаются "китайской угрозы". Из-за этого даже переписали стратегию национальной безопасности. Однако военные заявляют о недостатках, которые могут сыграть роковую роль в противостоянии с КНР."Раньше сроков"Китайский лидер Си Цзиньпин на XX съезде Компартии выступил с программной речью, обозначив планы на будущее. Немало внимания уделил военному строительству. По его словам, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) "сделала серьезный шаг вперед" и продолжит развиваться.Цель — "защитить достоинство и основные интересы" страны, подчеркнул Си. В КНР разрабатывают баллистические ракеты, строят авианосцы. Хотят сделать вооруженные силы "самыми передовыми в мире" к 2049-му.Это очень беспокоит Вашингтон, особенно на фоне усиления напряженности вокруг Тайваня. На днях командующий силами военно-морских операций адмирал Майкл Гилдэй заявил, что Пекин атакует остров в ближайшие два года."Дело не только в высказываниях Си, но и в том, что делают китайцы. Как видим, за последние 20 лет они выполнили каждое данное себе обещание, причем гораздо раньше намеченных сроков", — пояснил он.Поэтому необходимо увеличить финансирование ряда программ — в том числе улучшения схем обслуживания авианосцев. Иначе США рискуют проиграть в вероятном конфликте."Избирательное сотрудничество"Пентагон готовится к войне. На днях в Вашингтоне приняли обновленную стратегию нацбезопасности, указав ключевые угрозы. Это, понятно, Китай и Россия."К недружественным государствам должен применяться принцип "интегрированного сдерживания" (Integrated deterrence), — говорится в документе. — Правительство обязано использовать все имеющиеся военные, дипломатические и экономические меры, чтобы запугать наших противников и заставить их отказаться от агрессивных намерений. Давление следует оказывать скоординированно, с нескольких направлений. Необходимо убедить оппонента: нанося удар в одном месте, он получит ответ сразу со многих сторон. Успешность этого подхода сильно зависит от поддержки наших союзников".В США не скрывают, что эту стратегию сейчас обкатывают на России, вводя санкции и обеспечивая киевский режим оружием.Вместе с тем Вашингтон заинтересован в "стратегической стабильности и развитии более инклюзивной, прозрачной и поддающейся мониторингу инфраструктуры контроля над вооружениями и восстановления механизмов европейской безопасности".Поэтому Белый дом и Пентагон готовы действовать прагматично в вопросах, "по которым сотрудничество с Россией может быть взаимовыгодным".Оборонка не тянетВпрочем, большая часть документа посвящена КНР как главному противнику. Предусмотрены очень жесткие меры. Прежде всего в экономике — китайские инвестиции резко ограничат.Не исключено и вооруженное столкновение. Но тут есть проблемы.Так, специалисты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований указывают на серьезные трудности с ВПК. Конфликт на Украине выявил его неповоротливость: очень трудно в короткие сроки нарастить мощности.Кроме того, американские производители боеприпасов не желают заключать долгосрочные контракты с Пентагоном из-за финансовых рисков. А это может ощутимо ударить по армии. По оценкам специалистов, в случае войны с Китаем все высокоточные противокорабельные боеприпасы большой дальности израсходуют за неделю. И неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы восполнить арсеналы.Догнать КитайОсобое внимание в Пентагоне уделяют ракетно-ядерному щиту. В новой версии доктрины отмечается, что стратегическое оружие массового поражения больше не составляет основу нацбезопасности, но продолжает выполнять функцию сдерживания. И США уже уступают в ряде технологий Китаю."К 2030-му стране впервые придется противостоять двум крупным ядерным державам (Китаю и России. — Прим. ред.) с большими запасами современных и разнообразных тактических и стратегических вооружений, — предупреждают авторы документа. — Расширение возможностей нашей триады и ее технологическое совершенствование — один из главных приоритетов".Сейчас в США модернизируют "оружие Судного дня": бомбардировщик B-21 Raider, атомные подводные лодки класса Columbia, межконтинентальные баллистические ракеты Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD) и другие. На это заложили в бюджет миллиарды.Да и в целом в связи с "новыми угрозами" аппетиты Пентагона растут: военные расходы в 2023-м впервые в истории превысят 770 миллиардов долларов. Это больше, чем у остальных стран из топ-10 по оборонному бюджету вместе взятых.Точную сумму пока обсуждают в закрытом режиме министр обороны Ллойд Остин и президентская администрация. По данным СМИ, в итоге финансирование может перевалить и за 800 миллиардов — армия с каждым днем просит все больше.

https://ria.ru/20220826/ucheniya-1812338999.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/pentagon-1826376337.html

https://ria.ru/20221025/germaniya-1826605090.html

https://ria.ru/20220826/tayvan-1812305841.html

китай

сша

америка

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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