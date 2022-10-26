https://ria.ru/20221026/pantsir-me-1826798378.html

В ВМФ начались поставки комплексов ПВО "Панцирь-МЕ", сообщил "Ростех"

В ВМФ начались поставки комплексов ПВО "Панцирь-МЕ", сообщил "Ростех" - РИА Новости, 26.10.2022

В ВМФ начались поставки комплексов ПВО "Панцирь-МЕ", сообщил "Ростех"

Для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России начались серийные поставки новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-МЕ", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T03:39

2022-10-26T03:39

2022-10-26T03:47

новое оружие россии

безопасность

бекхан оздоев

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черное море

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ростех

вмф рф

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России начались серийные поставки новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-МЕ", сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов "Панцирь-МЕ" на корабли российского ВМФ", — отметил Оздоев.Как уточнил индустриальный директор, на Черном море, в частности, завершаются испытания малого ракетного корабля, вооруженного морским "Панцирем".Он также напомнил, что ранее в состав Балтийского флота приняли малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово", имеющий на вооружении этот комплекс ПВО.По данным открытых источников, на сегодняшний день "Одинцово" — пока единственный находящийся в боевом составе ВМФ России корабль, оснащенный морским "Панцирем"."Панцирь-МЕ" разработан на тульском КБ приборостроения им. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы" и впервые был представлен на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в 2017 году. Комплекс создан на базе сухопутной версии — "Панцирь-СМ". Боевой модуль "Панцирь-МЕ" в отличие от наземной версии оснащен восемью зенитными управляемыми ракетами вместо 12, а также у него не двуствольные, а шестиствольные 30-миллиметровые автоматы.Согласно данным открытых источников, "Панцирь-МЕ" способен поражать воздушные цели ракетами на дальности до 20 километров на высотах от двух до пятнадцати тысяч метров. Зенитные автоматы комплекса могут уничтожать цели на дистанции до четырех километров. Максимальная скорость обстреливаемых "Панцирем" целей достигает одного километра в секунду.

https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html

https://ria.ru/20221022/rszo-1825837434.html

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безопасность, бекхан оздоев, россия, черное море, санкт-петербург, ростех, вмф рф, высокоточные комплексы