https://ria.ru/20221026/oborona-1826903322.html

Министры обороны Индии и России обсудили двустороннее сотрудничество

Министры обороны Индии и России обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 26.10.2022

Министры обороны Индии и России обсудили двустороннее сотрудничество

Главы минобороны Индии Раджнатх Сингх провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, стороны обсудили двустороннее... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:37

2022-10-26T13:37

2022-10-26T13:37

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раджнатх сингх

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт – РИА Новости. Главы минобороны Индии Раджнатх Сингх провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине, сообщило минобороны Индии."Во время телеконференции оба министра обсудили двустороннее сотрудничество в области обороны, а также ухудшающуюся ситуацию на Украине. Министр обороны Шойгу проинформировал министра обороны Индии о развитии ситуации на Украине, в том числе о своей обеспокоенности возможными провокациями с использованием "грязной бомбы", - говорится в сообщении.Глава минобороны Индии "подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта"."Он отметил, что ни одна сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам гуманности", - отмечается в документе.Министры договорились поддерживать связь, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221025/nalogi-1826773899.html

https://ria.ru/20221026/kitay-1826890024.html

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в мире, раджнатх сингх, сергей шойгу, индия, министерство обороны индии, россия, украина