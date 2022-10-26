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Министры обороны Индии и России обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 26.10.2022
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Министры обороны Индии и России обсудили двустороннее сотрудничество
Министры обороны Индии и России обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 26.10.2022
Министры обороны Индии и России обсудили двустороннее сотрудничество
Главы минобороны Индии Раджнатх Сингх провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, стороны обсудили двустороннее... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:37
2022-10-26T13:37
в мире
раджнатх сингх
сергей шойгу
индия
министерство обороны индии
россия
украина
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт – РИА Новости. Главы минобороны Индии Раджнатх Сингх провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине, сообщило минобороны Индии."Во время телеконференции оба министра обсудили двустороннее сотрудничество в области обороны, а также ухудшающуюся ситуацию на Украине. Министр обороны Шойгу проинформировал министра обороны Индии о развитии ситуации на Украине, в том числе о своей обеспокоенности возможными провокациями с использованием "грязной бомбы", - говорится в сообщении.Глава минобороны Индии "подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта"."Он отметил, что ни одна сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам гуманности", - отмечается в документе.Министры договорились поддерживать связь, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221025/nalogi-1826773899.html
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в мире, раджнатх сингх, сергей шойгу, индия, министерство обороны индии, россия, украина
В мире, Раджнатх Сингх, Сергей Шойгу, Индия, Министерство обороны Индии, Россия, Украина
13:37 26.10.2022
 
Министры обороны Индии и России обсудили двустороннее сотрудничество

Министры обороны Индии и России, Сингх и Шойгу, обсудили сотрудничество и Украину

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРоссийский и индийский флаги
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт – РИА Новости. Главы минобороны Индии Раджнатх Сингх провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине, сообщило минобороны Индии.
"Во время телеконференции оба министра обсудили двустороннее сотрудничество в области обороны, а также ухудшающуюся ситуацию на Украине. Министр обороны Шойгу проинформировал министра обороны Индии о развитии ситуации на Украине, в том числе о своей обеспокоенности возможными провокациями с использованием "грязной бомбы", - говорится в сообщении.
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Глава минобороны Индии "подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта".
"Он отметил, что ни одна сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам гуманности", - отмечается в документе.
Министры договорились поддерживать связь, добавили в ведомстве.
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В миреРаджнатх СингхСергей ШойгуИндияМинистерство обороны ИндииРоссияУкраина
 
 
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