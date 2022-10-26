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Токаев выразил надежду на укрепление отношений Казахстана и Британии
Токаев выразил надежду на укрепление отношений Казахстана и Британии - РИА Новости, 26.10.2022
Токаев выразил надежду на укрепление отношений Казахстана и Британии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении Риши Сунаку по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании выразил надежду на... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:46
2022-10-26T15:46
2022-10-26T15:46
в мире
риши сунак
касым-жомарт токаев
казахстан
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении Риши Сунаку по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании выразил надежду на укрепление отношений двух стран в политической и экономической сферах.По информации пресс-службы Токаева, глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Сунака "сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании"."Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия. Я рассчитываю на то, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств", – говорится в телеграмме.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.
https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825876005.html
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в мире, риши сунак, касым-жомарт токаев, казахстан, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
Токаев выразил надежду на укрепление отношений Казахстана и Британии
Токаев в телеграмме Сунаку выразил надежду на укрепление отношений Казахстана и Британии
АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении Риши Сунаку по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании выразил надежду на укрепление отношений двух стран в политической и экономической сферах.
По информации пресс-службы Токаева, глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Сунака "сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании".
"Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия. Я рассчитываю на то, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств", – говорится в телеграмме.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.