https://ria.ru/20221026/nadezhda-1826956080.html

Токаев выразил надежду на укрепление отношений Казахстана и Британии

Токаев выразил надежду на укрепление отношений Казахстана и Британии - РИА Новости, 26.10.2022

Токаев выразил надежду на укрепление отношений Казахстана и Британии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении Риши Сунаку по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании выразил надежду на... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:46

2022-10-26T15:46

2022-10-26T15:46

в мире

риши сунак

касым-жомарт токаев

казахстан

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении Риши Сунаку по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании выразил надежду на укрепление отношений двух стран в политической и экономической сферах.По информации пресс-службы Токаева, глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Сунака "сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании"."Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия. Я рассчитываю на то, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств", – говорится в телеграмме.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.

https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825876005.html

https://ria.ru/20221025/podderzhka-1826789143.html

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в мире, риши сунак, касым-жомарт токаев, казахстан, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии