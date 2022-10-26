https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826887287.html

Отцов двоих детей при беременности жены освободят от частичной мобилизации

Отцов двоих детей при беременности жены освободят от частичной мобилизации - РИА Новости, 26.10.2022

Отцов двоих детей при беременности жены освободят от частичной мобилизации

Отцы двоих детей, чьи супруги находятся минимум на 22-й неделе беременности, освобождаются от частичной мобилизации, заявила в среду глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:02

2022-10-26T13:02

2022-10-26T16:44

специальная военная операция на украине

общество

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отцы двоих детей, чьи супруги находятся минимум на 22-й неделе беременности, освобождаются от частичной мобилизации, заявила в среду глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина."Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, — принята", — написала она в своем Telegram-канале. Кроме того, от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов — "вне зависимости от количества детей в семье", добавила Останина.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.После сообщений о нарушениях на местах (берут неподходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр