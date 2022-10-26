13:02 26.10.2022 (обновлено: 16:44 26.10.2022)
Отцов двоих детей при беременности жены освободят от частичной мобилизации
Минобороны освободило от частичной мобилизации мужчин с двумя детьми и беременными женами
© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отцы двоих детей, чьи супруги находятся минимум на 22-й неделе беременности, освобождаются от частичной мобилизации, заявила в среду глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.
"Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, — принята", — написала она в своем Telegram-канале. Кроме того, от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов — "вне зависимости от количества детей в семье", добавила Останина.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
После сообщений о нарушениях на местах (берут неподходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".