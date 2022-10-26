Рейтинг@Mail.ru
Отцов двоих детей при беременности жены освободят от частичной мобилизации - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826887287.html
Отцов двоих детей при беременности жены освободят от частичной мобилизации
Отцов двоих детей при беременности жены освободят от частичной мобилизации - РИА Новости, 26.10.2022
Отцов двоих детей при беременности жены освободят от частичной мобилизации
Отцы двоих детей, чьи супруги находятся минимум на 22-й неделе беременности, освобождаются от частичной мобилизации, заявила в среду глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:02
2022-10-26T16:44
специальная военная операция на украине
общество
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755014321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f560c3d850c402998d3a8feabc7c40ff.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отцы двоих детей, чьи супруги находятся минимум на 22-й неделе беременности, освобождаются от частичной мобилизации, заявила в среду глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина."Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, — принята", — написала она в своем Telegram-канале. Кроме того, от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов — "вне зависимости от количества детей в семье", добавила Останина.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.После сообщений о нарушениях на местах (берут неподходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
https://ria.ru/20221024/vyplaty-1826312143.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755014321_341:224:2772:2048_1920x0_80_0_0_0032c38a08611cd6168b5cfd5f73572d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:02 26.10.2022 (обновлено: 16:44 26.10.2022)
 
Отцов двоих детей при беременности жены освободят от частичной мобилизации

Минобороны освободило от частичной мобилизации мужчин с двумя детьми и беременными женами

© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отцы двоих детей, чьи супруги находятся минимум на 22-й неделе беременности, освобождаются от частичной мобилизации, заявила в среду глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.
"Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, — принята", — написала она в своем Telegram-канале. Кроме того, от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов — "вне зависимости от количества детей в семье", добавила Останина.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:46
В Красноярском крае вернувшимся мобилизованным разрешили оставить выплаты
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
После сообщений о нарушениях на местах (берут неподходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала