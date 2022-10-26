https://ria.ru/20221026/mintsifry-1826835588.html

Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний

Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний - РИА Новости, 26.10.2022

Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний

Минцифры России возобновило аккредитацию IT-компаний, за две недели поступило уже 422 заявления, сообщило министерство. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:40

2022-10-26T10:40

2022-10-26T10:40

экономика

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры России возобновило аккредитацию IT-компаний, за две недели поступило уже 422 заявления, сообщило министерство.Правительство РФ в начале октября утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации. Минцифры позже утвердило перечень видов экономической деятельности, прибыль от которых учитывается при регистрации в реестре IT-компаний."Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний. За 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр. Из них 8 компаний уже получили аккредитацию, трем – отказали", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры.Причинами отказа в аккредитации ведомство называет поданные компанией нулевые выручку и выплаты по зарплате; размер зарплаты IT-специалистов ниже среднемесячной по региону или по стране; отсутствие согласия компании на раскрытие налоговой тайны. В Минцифры напомнили, что IT-компаниям для сохранения ранее полученной аккредитации необходимо до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы - отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.

https://ria.ru/20221025/5g-1826622189.html

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экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии