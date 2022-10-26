17:04 26.10.2022 (обновлено: 17:26 26.10.2022)
Мигрантам, незаконно работавшим на складе OZON в Петербурге, грозит высылка
Мигрантам, незаконно работавшим на складе OZON в Петербурге, грозят штрафы и высылка
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУпаковка интернет-заказов в логистическом центре Ozon
Упаковка интернет-заказов в логистическом центре Ozon. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге зарегистрировал 27 административных протоколов в отношении мигрантов, которые незаконно работали на складе OZON, им грозят штрафы и высылка из России, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как информирует ведомство, в среду правоохранители автобусом доставили в Колпинский райсуд граждан Узбекистана и Таджикистана, работавших на складе OZON в поселке Петро-Славянка на Софийской улице. Все они обвиняются в нарушении миграционного законодательства по статье о незаконном осуществлении иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовой деятельности в России. Судом зарегистрировано 27 административных протоколов.
"В основном граждане осуществляли подбор и отгрузку товаров, находящихся на складе, не имея разрешения на осуществление трудовой деятельности. Указанная статья влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Судебная пресс-служба отмечает, что мигранты признают вину и раскаиваются, а также указывают на незнание русского языка.