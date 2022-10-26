https://ria.ru/20221026/migranty-1826987853.html

Мигрантам, незаконно работавшим на складе OZON в Петербурге, грозит высылка

Мигрантам, незаконно работавшим на складе OZON в Петербурге, грозит высылка - РИА Новости, 26.10.2022

Мигрантам, незаконно работавшим на складе OZON в Петербурге, грозит высылка

Райсуд в Санкт-Петербурге зарегистрировал 27 административных протоколов в отношении мигрантов, которые незаконно работали на складе OZON, им грозят штрафы и... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:04

2022-10-26T17:04

2022-10-26T17:26

россия

санкт-петербург

происшествия

ozon

узбекистан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге зарегистрировал 27 административных протоколов в отношении мигрантов, которые незаконно работали на складе OZON, им грозят штрафы и высылка из России, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Как информирует ведомство, в среду правоохранители автобусом доставили в Колпинский райсуд граждан Узбекистана и Таджикистана, работавших на складе OZON в поселке Петро-Славянка на Софийской улице. Все они обвиняются в нарушении миграционного законодательства по статье о незаконном осуществлении иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовой деятельности в России. Судом зарегистрировано 27 административных протоколов."В основном граждане осуществляли подбор и отгрузку товаров, находящихся на складе, не имея разрешения на осуществление трудовой деятельности. Указанная статья влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.Судебная пресс-служба отмечает, что мигранты признают вину и раскаиваются, а также указывают на незнание русского языка.

https://ria.ru/20221020/draka-1825298786.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, происшествия, ozon, узбекистан