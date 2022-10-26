https://ria.ru/20221026/melnik-1827057762.html
Немцы назвали Мельника неонацистом после его просьбы о танках
Немцы назвали Мельника неонацистом после его просьбы о танках - РИА Новости, 26.10.2022
Немцы назвали Мельника неонацистом после его просьбы о танках
Пользователи Twitter пришли в ярость из-за поста бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, в котором он выпрашивает танки у президента Германии... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:49
2022-10-26T22:49
2022-10-26T23:42
в мире
андрей мельник
франк-вальтер штайнмайер
джо байден
германия
украина
twitter
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter пришли в ярость из-за поста бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, в котором он выпрашивает танки у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.Мельник обвинил Германию в медленном продвижении ВСУ из-за нехватки наступательных вооружений, так как, по его мнению, именно Берлин должен сыграть ключевую роль в конфликте, с чем не согласились читатели."Мельник, ваше мнение нежелательно и никто не хочет вас слушать. Вы просто невыносимы и некомпетентны. Германия никогда не поддержит неонациста и фаната Бандеры", — написал Volker Steeg."Шольц ничего вам не должен. С таким тоном, как вы требуете, нужно еще хорошенько подумать о дальнейшей поддержке Украины", — возмутилась Ulrike Stroemsnes."Германия не обязана поставлять оружие", — добавила Marie-Luise Rösler."Германия ничего не должна, клоун", — заявил baeckie."Помимо американских танков, британских танков, танков Франции и так далее", — сыронизировал Darkheyr."Вы так у всех выпрашиваете?" — поинтересовался Johannes Lichdi."Почему мы должны это делать? Это не наша война. Война должна закончиться немедленно. Это то, за что каждый должен бороться. Сядьте за стол и заключите союз", — потребовала yasemin.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221021/preemnik-1825536185.html
https://ria.ru/20221015/melnik-1824334506.html
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в мире, андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, джо байден, германия, украина, twitter, вооруженные силы украины, нато
В мире, Андрей Мельник, Франк-Вальтер Штайнмайер, Джо Байден, Германия, Украина, Twitter, Вооруженные силы Украины, НАТО
22:49 26.10.2022 (обновлено: 23:42 26.10.2022)
Немцы назвали Мельника неонацистом после его просьбы о танках
Пользователи Twitter пришли в ярость после публикации Мельника о поставке танков