https://ria.ru/20221026/mask-1827056320.html

Маск заявил, что стал "главным по твитам"

Маск заявил, что стал "главным по твитам" - РИА Новости, 26.10.2022

Маск заявил, что стал "главным по твитам"

Американский предприниматель Илон Маск обновил описание своего профиля в Twitter, теперь он - "главный по твитам". РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:32

2022-10-26T22:32

2022-10-26T22:32

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обновил описание своего профиля в Twitter, теперь он - "главный по твитам".Как сообщают СМИ, Маск уже побывал в штаб-квартире соцсети, завершение сделки по покупке которой ожидается в пятницу. Предприниматель собирался приобрести Twitter за 44 миллиарда долларов.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221026/mask-1827048258.html

сан-франциско

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter