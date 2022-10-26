https://ria.ru/20221026/mask-1827056320.html
Маск заявил, что стал "главным по твитам"
Маск заявил, что стал "главным по твитам" - РИА Новости, 26.10.2022
Маск заявил, что стал "главным по твитам"
Американский предприниматель Илон Маск обновил описание своего профиля в Twitter, теперь он - "главный по твитам". РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:32
2022-10-26T22:32
2022-10-26T22:32
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илон маск
сан-франциско
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twitter
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обновил описание своего профиля в Twitter, теперь он - "главный по твитам".Как сообщают СМИ, Маск уже побывал в штаб-квартире соцсети, завершение сделки по покупке которой ожидается в пятницу. Предприниматель собирался приобрести Twitter за 44 миллиарда долларов.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
Маск заявил, что стал "главным по твитам"
Предприниматель Маск обновил описание профиля в Twitter, теперь он — "главный по твитам"