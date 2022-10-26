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В Кремле прокомментировали планы главы МАГАТЭ Гросси посетить Украину - РИА Новости, 26.10.2022
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В Кремле прокомментировали планы главы МАГАТЭ Гросси посетить Украину
В Кремле прокомментировали планы главы МАГАТЭ Гросси посетить Украину - РИА Новости, 26.10.2022
В Кремле прокомментировали планы главы МАГАТЭ Гросси посетить Украину
Россия находится в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерена продолжать это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:18
2022-10-26T13:22
в мире
украина
магатэ
рафаэль гросси
дмитрий песков
михаил ульянов (дипломат)
россия
киев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия находится в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерена продолжать это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать это делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам специалистов МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси посетить Украину в свете данных о "грязной бомбе".Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы", предварительные итоги посещения экспертов МАГАТЭ Украины могут быть в течение нескольких недель, сообщал ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
https://ria.ru/20221025/ugroza-1826765580.html
https://ria.ru/20221026/oon-1826794689.html
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в мире, украина, магатэ, рафаэль гросси, дмитрий песков, михаил ульянов (дипломат), россия, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Киев, Вооруженные силы РФ
13:18 26.10.2022 (обновлено: 13:22 26.10.2022)
 
В Кремле прокомментировали планы главы МАГАТЭ Гросси посетить Украину

Песков заявил, что Кремль намерен продолжать конструктивный диалог с МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия находится в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерена продолжать это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать это делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам специалистов МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси посетить Украину в свете данных о "грязной бомбе".
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 20:11
Полянский оценил угрозу применения Киевом "грязной бомбы"
Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы", предварительные итоги посещения экспертов МАГАТЭ Украины могут быть в течение нескольких недель, сообщал ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Аллея флагов возле здания ООН - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
01:40
В МИД России прокомментировали выступление представителя США в ООН
 
В миреУкраинаМАГАТЭРафаэль ГроссиДмитрий ПесковМихаил Ульянов (дипломат)РоссияКиевВооруженные силы РФ
 
 
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