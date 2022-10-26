https://ria.ru/20221026/magate-1826896083.html

В Кремле прокомментировали планы главы МАГАТЭ Гросси посетить Украину

В Кремле прокомментировали планы главы МАГАТЭ Гросси посетить Украину - РИА Новости, 26.10.2022

В Кремле прокомментировали планы главы МАГАТЭ Гросси посетить Украину

Россия находится в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерена продолжать это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:18

2022-10-26T13:18

2022-10-26T13:22

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия находится в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерена продолжать это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать это делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам специалистов МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси посетить Украину в свете данных о "грязной бомбе".Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы", предварительные итоги посещения экспертов МАГАТЭ Украины могут быть в течение нескольких недель, сообщал ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221025/ugroza-1826765580.html

https://ria.ru/20221026/oon-1826794689.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, магатэ, рафаэль гросси, дмитрий песков, михаил ульянов (дипломат), россия, киев, вооруженные силы рф