13:18 26.10.2022 (обновлено: 13:22 26.10.2022)
В Кремле прокомментировали планы главы МАГАТЭ Гросси посетить Украину
Песков заявил, что Кремль намерен продолжать конструктивный диалог с МАГАТЭ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия находится в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерена продолжать это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать это делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам специалистов МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси посетить Украину в свете данных о "грязной бомбе".
Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы", предварительные итоги посещения экспертов МАГАТЭ Украины могут быть в течение нескольких недель, сообщал ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.