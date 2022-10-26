https://ria.ru/20221026/magate-1826792144.html

Министерская конференция МАГАТЭ стартует без очного участия России

Министерская конференция МАГАТЭ стартует без очного участия России - РИА Новости, 26.10.2022

Министерская конференция МАГАТЭ стартует без очного участия России

Международная министерская конференция МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" стартует в среду в столице США Вашингтоне без очного участия России, передает... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T00:37

2022-10-26T00:37

2022-10-26T00:37

рафаэль гросси

сша

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

международное энергетическое агентство

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Международная министерская конференция МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" стартует в среду в столице США Вашингтоне без очного участия России, передает корреспондент РИА Новости.Форум продлится до 28 октября включительно и объединит на своей площадке десятки профильных должностных лиц и экспертов со всего мира. Среди них – гендиректор агентства Рафаэль Гросси, министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм, директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс и многие другие. Программа мероприятия включает как индивидуальные выступления, так и панельные дискуссии.Основные заявленные лейтмотивы конференции – создание условий для более широкого применения ядерной энергии, а также ее роль в контексте устойчивого развития и смягчения последствий климатических изменений."Участники обсудят и обменяются мнениями по ключевым вопросам, связанным с развитием и внедрением атомной энергетики, включая надежность и гибкость атомной отрасли в период глобального кризиса, спровоцированного COVID-19, и ее роль в восстановлении экономики в условиях продолжающейся пандемии", - сообщили организаторы в преддверии начала форума.В мероприятии планировала принять участие российская делегация в составе представителей госкорпорации "Росатом" и Ростехнадзора. Однако власти США так и не выдали визы российским делегатам несмотря на то, что заявки были поданы ими заблаговременно и в установленном порядке. Таким образом, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения.Российский МИД в ответ на это разразился критикой, заявив, что Вашингтон "абсолютно неприемлемым способом и без всяких на то оснований" заблокировал участие РФ в столь важном мероприятии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобным шагом США "снижают уровень этого, безусловно, значимого события". Захарова напомнила, что представителям РФ есть что сказать по теме мирного атома, где страна традиционно занимает лидирующие позиции.

https://ria.ru/20221025/zamechaniya-1826676993.html

https://ria.ru/20221024/magate-1826314136.html

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рафаэль гросси, сша, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", международное энергетическое агентство, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), в мире