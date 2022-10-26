Рейтинг@Mail.ru
Министерская конференция МАГАТЭ стартует без очного участия России - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/magate-1826792144.html
Министерская конференция МАГАТЭ стартует без очного участия России
Министерская конференция МАГАТЭ стартует без очного участия России - РИА Новости, 26.10.2022
Министерская конференция МАГАТЭ стартует без очного участия России
Международная министерская конференция МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" стартует в среду в столице США Вашингтоне без очного участия России, передает... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T00:37
2022-10-26T00:37
рафаэль гросси
сша
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
международное энергетическое агентство
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826666375_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed6b38d06a89f6d2e5a1716b8e54599.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Международная министерская конференция МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" стартует в среду в столице США Вашингтоне без очного участия России, передает корреспондент РИА Новости.Форум продлится до 28 октября включительно и объединит на своей площадке десятки профильных должностных лиц и экспертов со всего мира. Среди них – гендиректор агентства Рафаэль Гросси, министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм, директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс и многие другие. Программа мероприятия включает как индивидуальные выступления, так и панельные дискуссии.Основные заявленные лейтмотивы конференции – создание условий для более широкого применения ядерной энергии, а также ее роль в контексте устойчивого развития и смягчения последствий климатических изменений."Участники обсудят и обменяются мнениями по ключевым вопросам, связанным с развитием и внедрением атомной энергетики, включая надежность и гибкость атомной отрасли в период глобального кризиса, спровоцированного COVID-19, и ее роль в восстановлении экономики в условиях продолжающейся пандемии", - сообщили организаторы в преддверии начала форума.В мероприятии планировала принять участие российская делегация в составе представителей госкорпорации "Росатом" и Ростехнадзора. Однако власти США так и не выдали визы российским делегатам несмотря на то, что заявки были поданы ими заблаговременно и в установленном порядке. Таким образом, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения.Российский МИД в ответ на это разразился критикой, заявив, что Вашингтон "абсолютно неприемлемым способом и без всяких на то оснований" заблокировал участие РФ в столь важном мероприятии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобным шагом США "снижают уровень этого, безусловно, значимого события". Захарова напомнила, что представителям РФ есть что сказать по теме мирного атома, где страна традиционно занимает лидирующие позиции.
https://ria.ru/20221025/zamechaniya-1826676993.html
https://ria.ru/20221024/magate-1826314136.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826666375_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cee78fe7c8c7161eeeaa6fb048a8877a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рафаэль гросси, сша, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", международное энергетическое агентство, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), в мире
Рафаэль Гросси, США, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Международное энергетическое агентство, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), В мире
00:37 26.10.2022
 
Министерская конференция МАГАТЭ стартует без очного участия России

В Вашингтоне стартует Министерская конференция МАГАТЭ без очного участия России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Международная министерская конференция МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" стартует в среду в столице США Вашингтоне без очного участия России, передает корреспондент РИА Новости.
Форум продлится до 28 октября включительно и объединит на своей площадке десятки профильных должностных лиц и экспертов со всего мира. Среди них – гендиректор агентства Рафаэль Гросси, министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм, директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс и многие другие. Программа мероприятия включает как индивидуальные выступления, так и панельные дискуссии.
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 16:21
Россия передала МАГАТЭ замечания об идее защитной зоны вокруг ЗАЭС
Основные заявленные лейтмотивы конференции – создание условий для более широкого применения ядерной энергии, а также ее роль в контексте устойчивого развития и смягчения последствий климатических изменений.
"Участники обсудят и обменяются мнениями по ключевым вопросам, связанным с развитием и внедрением атомной энергетики, включая надежность и гибкость атомной отрасли в период глобального кризиса, спровоцированного COVID-19, и ее роль в восстановлении экономики в условиях продолжающейся пандемии", - сообщили организаторы в преддверии начала форума.
В мероприятии планировала принять участие российская делегация в составе представителей госкорпорации "Росатом" и Ростехнадзора. Однако власти США так и не выдали визы российским делегатам несмотря на то, что заявки были поданы ими заблаговременно и в установленном порядке. Таким образом, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения.
Российский МИД в ответ на это разразился критикой, заявив, что Вашингтон "абсолютно неприемлемым способом и без всяких на то оснований" заблокировал участие РФ в столь важном мероприятии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобным шагом США "снижают уровень этого, безусловно, значимого события". Захарова напомнила, что представителям РФ есть что сказать по теме мирного атома, где страна традиционно занимает лидирующие позиции.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:56
В МАГАТЭ получили приглашение посетить Украину по вопросу "грязной бомбы"
 
Рафаэль ГроссиСШАРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Международное энергетическое агентствоФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала