https://ria.ru/20221026/kity-1826928350.html

В бухте Врангеля ученые заметили новых китов

В бухте Врангеля ученые заметили новых китов - РИА Новости, 26.10.2022

В бухте Врангеля ученые заметили новых китов

В бухте Врангеля ученые впервые за три года наблюдений встретили самку гренландского кита с детенышем, сообщается в пресс-релизе WWF России. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:22

2022-10-26T18:22

2022-10-26T18:22

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В бухте Врангеля ученые впервые за три года наблюдений встретили самку гренландского кита с детенышем, сообщается в пресс-релизе WWF России.Совместная экспедиция Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и Всемирного фонда дикой природы по изучению гренландского кита Охотского моря обнародовала предварительные результаты работы.Пока точная цифра "новичков" неизвестна, но только за первые недели экспедиции в каталог добавили больше десяти новых особей, которых раньше ученые не встречали в этом районе. За время предыдущих поездок ученые смогли составить более 170 индивидуальных карточек-паспортов на каждую особь одной из самых малочисленных популяций этого вида, которая насчитывает, по экспертным оценкам, всего 300-400 китов.В ходе экспедиции удалось встретить и самку с детенышем. Это первый случай в бухте Врангеля за три года наблюдений, и он может служить одним из подтверждений, что после родов самки приходят именно к Шантарским островам. Ранее детеныши были замечены только в Ульбанском заливе."Где именно находится "родильный дом" охотоморской популяции, и как проходят миграционные пути, по которым самки с детенышами идут на "летовку" к Шантарам, до сих пор неизвестно. Мы надеемся выяснить это в рамках будущих исследований", – говорит главный координатор проектов Всемирного фонда дикой природы по морским охраняемым территориям Анна Филиппова.Еще одна интересная встреча в бухте Врангеля произошла с косатками – ученые впервые наблюдали за продолжительной охотой. Раньше косатки ограничивались короткими погонями. Предполагается, что в бухте Врангеля и нескольких других бухтах в районе Шантарских островов гренландские киты проводят лето в том числе потому, что нахождение в них уменьшает опасность стать жертвой хищников, так как там достаточно мелко."Охота длилась около 50 минут, и косатки группой целенаправленно нападали на одного кита. Он был на самой мелкой воде, крутился, отбивался хвостом. Его тактика оказалась успешной – косатки хоть и покусали свою жертву, но были вынуждены уйти ни с чем", – рассказывает руководитель экспедиции Милена Морозова.Шрамы от нападения косаток есть практически у каждого кита. Именно по таким меткам и особенностям окраски кожи ученые идентифицируют особь. У некоторых даже появляются неофициальные имена, например, одного кита прозвали Космос за шрамы через всё тело, похожие на млечный путь, другого же исследователи называют "Со", потому что метки на его спине складываются в иероглиф из японской слоговой азбуки.Экспедиция продлилась 72 дня. "Сейчас нам предстоит долгая и кропотливая работа по обработке и анализу материалов, которые удалось собрать, – добавляет руководитель экспедиции Милена Морозова. – Мы узнаем, сколько новых особей удалось встретить, изучим их особенности. Результаты будут готовы в апреле".

https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, шантарские острова, охотское море, российская академия наук, всемирный фонд дикой природы, новости - туризм, киты