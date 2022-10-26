https://ria.ru/20221026/kchr-1826988166.html

Темрезов: в КЧР с начала года трудоустроено пять тысяч безработных

Темрезов: в КЧР с начала года трудоустроено пять тысяч безработных - РИА Новости, 26.10.2022

Темрезов: в КЧР с начала года трудоустроено пять тысяч безработных

В Карачаево-Черкесии с начала года трудоустроено свыше 5 тысяч человек, ранее считавшихся безработными, сообщил в социальных сетах глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:09

2022-10-26T17:09

2022-10-26T17:10

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

юрий чайка

скфо

россия

здоровье - общество

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ЧЕРКЕССК, 26 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с начала года трудоустроено свыше 5 тысяч человек, ранее считавшихся безработными, сообщил в социальных сетах глава региона Рашид Темрезов.По словам главы КЧР, совместная работа региона и федеральных властей по снижению теневой занятости населения и безработицы дает свои результаты.Так, в республике снизился уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда."В регионе с начала года трудоустроено свыше 5 тысяч человек, ранее считавшихся безработными. Ведется и работа по поддержке малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан", - написал Темрезов по итогам заседания межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО под председательством полпреда президента РФ в округе Юрия Чайки.В нынешней обстановке, отметил Темрезов, эта работа приобретает особую значимость."Ввиду санкционного давления на российскую экономику, нам необходимо уделять вопросам трудовой занятости особое внимание – создавать новые высокотехнологичные рабочие места с достойной заработной платой", - написал Темрезов.

https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820411842.html

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Артем Смирнов

рашид темрезов, юрий чайка, скфо, россия, здоровье - общество