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Темрезов: в КЧР с начала года трудоустроено пять тысяч безработных - РИА Новости, 26.10.2022
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https://ria.ru/20221026/kchr-1826988166.html
Темрезов: в КЧР с начала года трудоустроено пять тысяч безработных
Темрезов: в КЧР с начала года трудоустроено пять тысяч безработных - РИА Новости, 26.10.2022
Темрезов: в КЧР с начала года трудоустроено пять тысяч безработных
В Карачаево-Черкесии с начала года трудоустроено свыше 5 тысяч человек, ранее считавшихся безработными, сообщил в социальных сетах глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:09
2022-10-26T17:10
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
юрий чайка
скфо
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здоровье - общество
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ЧЕРКЕССК, 26 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с начала года трудоустроено свыше 5 тысяч человек, ранее считавшихся безработными, сообщил в социальных сетах глава региона Рашид Темрезов.По словам главы КЧР, совместная работа региона и федеральных властей по снижению теневой занятости населения и безработицы дает свои результаты.Так, в республике снизился уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда."В регионе с начала года трудоустроено свыше 5 тысяч человек, ранее считавшихся безработными. Ведется и работа по поддержке малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан", - написал Темрезов по итогам заседания межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО под председательством полпреда президента РФ в округе Юрия Чайки.В нынешней обстановке, отметил Темрезов, эта работа приобретает особую значимость."Ввиду санкционного давления на российскую экономику, нам необходимо уделять вопросам трудовой занятости особое внимание – создавать новые высокотехнологичные рабочие места с достойной заработной платой", - написал Темрезов.
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рашид темрезов, юрий чайка, скфо, россия, здоровье - общество
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Юрий Чайка, СКФО, Россия, Здоровье - Общество
17:09 26.10.2022 (обновлено: 17:10 26.10.2022)
 

Темрезов: в КЧР с начала года трудоустроено пять тысяч безработных

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии с начала года трудоустроено свыше 5 тысяч человек сообщил в социальных сетах глава региона Рашид Темрезов
В Карачаево-Черкесии с начала года трудоустроено свыше 5 тысяч человек сообщил в социальных сетах глава региона Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 26 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с начала года трудоустроено свыше 5 тысяч человек, ранее считавшихся безработными, сообщил в социальных сетах глава региона Рашид Темрезов.
По словам главы КЧР, совместная работа региона и федеральных властей по снижению теневой занятости населения и безработицы дает свои результаты.
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Так, в республике снизился уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда.
"В регионе с начала года трудоустроено свыше 5 тысяч человек, ранее считавшихся безработными. Ведется и работа по поддержке малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан", - написал Темрезов по итогам заседания межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО под председательством полпреда президента РФ в округе Юрия Чайки.
В нынешней обстановке, отметил Темрезов, эта работа приобретает особую значимость.
"Ввиду санкционного давления на российскую экономику, нам необходимо уделять вопросам трудовой занятости особое внимание – создавать новые высокотехнологичные рабочие места с достойной заработной платой", - написал Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЮрий ЧайкаСКФОРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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