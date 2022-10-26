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"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса - РИА Новости, 26.10.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20221026/gormony-1826853391.html
"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса
"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса - РИА Новости, 26.10.2022
"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса
Можно ли назвать тестостерон гормоном спокойствия, как образ жизни и лишний вес сказываются на гормональном фоне, и действительно ли из-за гормонов женщинам худеть сложнее, чем мужчинам. А еще почему кризис среднего возраста, приступы злости и даже переломы — серьезные поводы для похода к эндокринологу.
2022-10-26T12:00
2022-10-26T12:00
правда тела
здоровье
здоровье - общество
подкаст
общество
гормоны
витамины
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"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса
Можно ли назвать тестостерон гормоном спокойствия, как образ жизни и лишний вес сказываются на гормональном фоне, и действительно ли из-за гормонов женщинам худеть сложнее, чем мужчинам. А еще почему кризис среднего возраста, приступы злости и даже переломы — серьезные поводы для похода к эндокринологу.
audio/mpeg
"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса
Можно ли назвать тестостерон гормоном спокойствия, как образ жизни и лишний вес сказываются на гормональном фоне, и действительно ли из-за гормонов женщинам худеть сложнее, чем мужчинам. А еще почему кризис среднего возраста, приступы злости и даже переломы — серьезные поводы для похода к эндокринологу.
audio/mpeg
Что такое психоэндокринология, можно ли стать зависимым от приема гормонов и как содержание железа в организме сказывается на наборе веса — рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.1:30 Мужские и женские гормоны — это миф2:18 Чем тогда мужчины отличаются от женщин4:12 Не надо вешать всех собак (и агрессию) на тестостерон8:27 "Если ты плохо себя ведешь — никакие инъекции тестостерона не помогут"11:00 Почему женщинам сложнее похудеть11:55 Дефицит железа вызывает набор веса13:13 Безопасны ли оральные контрацептивы16:07 Как гормоны меняют наше настроение19:00 Так что такое "гормональная норма"Подробнее о том, какие признаки указывают на нехватку железа, можно услышать в эпизоде "Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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здоровье, здоровье - общество, подкаст, аудио, общество, гормоны, витамины, биология, медицина
Правда тела, Здоровье, Здоровье - Общество, Подкаст, Общество, гормоны, Витамины, биология, Медицина
12:00 26.10.2022
 

"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса

Правда тела
"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса
12:00
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Можно ли назвать тестостерон гормоном спокойствия, как образ жизни и лишний вес сказываются на гормональном фоне, и действительно ли из-за гормонов женщинам худеть сложнее, чем мужчинам. А еще почему кризис среднего возраста, приступы злости и даже переломы — серьезные поводы для похода к эндокринологу.
Что такое психоэндокринология, можно ли стать зависимым от приема гормонов и как содержание железа в организме сказывается на наборе веса — рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.

1:30 Мужские и женские гормоны — это миф
2:18 Чем тогда мужчины отличаются от женщин
4:12 Не надо вешать всех собак (и агрессию) на тестостерон
8:27 "Если ты плохо себя ведешь — никакие инъекции тестостерона не помогут"
11:00 Почему женщинам сложнее похудеть
11:55 Дефицит железа вызывает набор веса
13:13 Безопасны ли оральные контрацептивы
16:07 Как гормоны меняют наше настроение
19:00 Так что такое "гормональная норма"

Подробнее о том, какие признаки указывают на нехватку железа, можно услышать в эпизоде "Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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