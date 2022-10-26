https://ria.ru/20221026/gormony-1826853391.html

"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса

"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса - РИА Новости, 26.10.2022

"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса

Можно ли назвать тестостерон гормоном спокойствия, как образ жизни и лишний вес сказываются на гормональном фоне, и действительно ли из-за гормонов женщинам худеть сложнее, чем мужчинам. А еще почему кризис среднего возраста, приступы злости и даже переломы — серьезные поводы для похода к эндокринологу.

2022-10-26T12:00

2022-10-26T12:00

2022-10-26T12:00

правда тела

здоровье

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гормоны

витамины

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"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса Можно ли назвать тестостерон гормоном спокойствия, как образ жизни и лишний вес сказываются на гормональном фоне, и действительно ли из-за гормонов женщинам худеть сложнее, чем мужчинам. А еще почему кризис среднего возраста, приступы злости и даже переломы — серьезные поводы для похода к эндокринологу. audio/mpeg

"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса Можно ли назвать тестостерон гормоном спокойствия, как образ жизни и лишний вес сказываются на гормональном фоне, и действительно ли из-за гормонов женщинам худеть сложнее, чем мужчинам. А еще почему кризис среднего возраста, приступы злости и даже переломы — серьезные поводы для похода к эндокринологу. audio/mpeg

Что такое психоэндокринология, можно ли стать зависимым от приема гормонов и как содержание железа в организме сказывается на наборе веса — рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.1:30 Мужские и женские гормоны — это миф2:18 Чем тогда мужчины отличаются от женщин4:12 Не надо вешать всех собак (и агрессию) на тестостерон8:27 "Если ты плохо себя ведешь — никакие инъекции тестостерона не помогут"11:00 Почему женщинам сложнее похудеть11:55 Дефицит железа вызывает набор веса13:13 Безопасны ли оральные контрацептивы16:07 Как гормоны меняют наше настроение19:00 Так что такое "гормональная норма"Подробнее о том, какие признаки указывают на нехватку железа, можно услышать в эпизоде "Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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