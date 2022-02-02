https://ria.ru/20220202/zhelezo-1770621288.html

"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности

"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности - РИА Новости, 02.02.2022

"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности

Сухие локти, зябкость рук и ног, тусклость и выпадение волос: все это может говорить о том, что у вас дефицит железа. Причем гемоглобин, возможно, в норме, а вы вполне нормально себя чувствуете. Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать, нет ли железодефицитной анемии? Как от нее избавиться, и почему кофе с молоком мешает усвоить железо из продуктов?

2022-02-02T12:00

2022-02-02T12:00

2022-02-02T12:00

правда тела

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770621004_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_6944f1c63904f5661b72eff72327392c.png

"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности Сухие локти, зябкость рук и ног, тусклость и выпадение волос: все это может говорить о том, что у вас дефицит железа. Причем гемоглобин, возможно, в норме, а вы вполне нормально себя чувствуете. Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать, нет ли железодефицитной анемии? Как от нее избавиться, и почему кофе с молоком мешает усвоить железо из продуктов? audio/mpeg

"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности Сухие локти, зябкость рук и ног, тусклость и выпадение волос: все это может говорить о том, что у вас дефицит железа. Причем гемоглобин, возможно, в норме, а вы вполне нормально себя чувствуете. Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать, нет ли железодефицитной анемии? Как от нее избавиться, и почему кофе с молоком мешает усвоить железо из продуктов? audio/mpeg

Из-за чего возникает дефицит железа, насколько влияет употребление красного мяса и физическая активность? И как быстро можно исправить уровень железа, чтобы почувствовать результат? Объясняет врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко.00:53 Почему вы можете даже не подозревать, что у вас железодефицитная анемия02:50 “Люди, регулярно занимающиеся спортом, должны употреблять примерно в 2 раза больше железа”05:45 Почему не нужно ориентироваться только на уровень гемоглобина08:58 Как связаны пигментные пятна и дефицит железа15:10 Гемовое и негемовое железо: в чем разница15:30 Почему важно убирать кофе с молоком, если вы хотите, чтобы усвоилось железо17:01 Зачем запивать железо апельсиновым соком17:30 Если начать принимать препараты: когда станет лучше?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио