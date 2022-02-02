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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220202/zhelezo-1770621288.html
"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности
"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности - РИА Новости, 02.02.2022
"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности
Сухие локти, зябкость рук и ног, тусклость и выпадение волос: все это может говорить о том, что у вас дефицит железа. Причем гемоглобин, возможно, в норме, а вы вполне нормально себя чувствуете. Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать, нет ли железодефицитной анемии? Как от нее избавиться, и почему кофе с молоком мешает усвоить железо из продуктов?
2022-02-02T12:00
2022-02-02T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности
Сухие локти, зябкость рук и ног, тусклость и выпадение волос: все это может говорить о том, что у вас дефицит железа. Причем гемоглобин, возможно, в норме, а вы вполне нормально себя чувствуете. Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать, нет ли железодефицитной анемии? Как от нее избавиться, и почему кофе с молоком мешает усвоить железо из продуктов?
audio/mpeg
"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности
Сухие локти, зябкость рук и ног, тусклость и выпадение волос: все это может говорить о том, что у вас дефицит железа. Причем гемоглобин, возможно, в норме, а вы вполне нормально себя чувствуете. Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать, нет ли железодефицитной анемии? Как от нее избавиться, и почему кофе с молоком мешает усвоить железо из продуктов?
audio/mpeg
Из-за чего возникает дефицит железа, насколько влияет употребление красного мяса и физическая активность? И как быстро можно исправить уровень железа, чтобы почувствовать результат? Объясняет врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко.00:53 Почему вы можете даже не подозревать, что у вас железодефицитная анемия02:50 “Люди, регулярно занимающиеся спортом, должны употреблять примерно в 2 раза больше железа”05:45 Почему не нужно ориентироваться только на уровень гемоглобина08:58 Как связаны пигментные пятна и дефицит железа15:10 Гемовое и негемовое железо: в чем разница15:30 Почему важно убирать кофе с молоком, если вы хотите, чтобы усвоилось железо17:01 Зачем запивать железо апельсиновым соком17:30 Если начать принимать препараты: когда станет лучше?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, аудио
12:00 02.02.2022
 

"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности

Правда тела
"Правда тела". Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности
12:00
Читать ria.ru в
Сухие локти, зябкость рук и ног, тусклость и выпадение волос: все это может говорить о том, что у вас дефицит железа. Причем гемоглобин, возможно, в норме, а вы вполне нормально себя чувствуете. Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать, нет ли железодефицитной анемии? Как от нее избавиться, и почему кофе с молоком мешает усвоить железо из продуктов?
Из-за чего возникает дефицит железа, насколько влияет употребление красного мяса и физическая активность? И как быстро можно исправить уровень железа, чтобы почувствовать результат? Объясняет врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко.
00:53 Почему вы можете даже не подозревать, что у вас железодефицитная анемия
02:50 “Люди, регулярно занимающиеся спортом, должны употреблять примерно в 2 раза больше железа”
05:45 Почему не нужно ориентироваться только на уровень гемоглобина
08:58 Как связаны пигментные пятна и дефицит железа
15:10 Гемовое и негемовое железо: в чем разница
15:30 Почему важно убирать кофе с молоком, если вы хотите, чтобы усвоилось железо
17:01 Зачем запивать железо апельсиновым соком
17:30 Если начать принимать препараты: когда станет лучше?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Правда телаПодкаст
 
 
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