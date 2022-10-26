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В Евросоюзе заявили о снижении зависимости от поставок российского газа - РИА Новости, 26.10.2022
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В Евросоюзе заявили о снижении зависимости от поставок российского газа
В Евросоюзе заявили о снижении зависимости от поставок российского газа - РИА Новости, 26.10.2022
В Евросоюзе заявили о снижении зависимости от поставок российского газа
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа снизила зависимость от поставок российского газа, которые упали с 40% до 7% от всего импорта, но... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T20:41
2022-10-26T20:41
цены на нефть
жозеп боррель
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа снизила зависимость от поставок российского газа, которые упали с 40% до 7% от всего импорта, но необходимо искать иных поставщиков.По его словам, до конфликта на Украине Европа импортировала 40% газа из России."Мы достигли сокращения этой зависимости с 40% до 7%", - сказал Боррель на заседании экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, которое проходит в Буэнос-Айресе."Это заставляет нас искать других поставщиков, делать ставку на неуглеродную энергетику, и эти (возможности) мы видим в Латинской Америке", - добавил Боррель, отметив сильное и успешное развитие возобновляемой энергетики в этом регионе.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций против РФ, включая введение потолка цен на нефть и газ. В связи с этими заявлениями Путин также неоднократно подчеркивал, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.
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цены на нефть, жозеп боррель, владимир путин, россия, украина, европа, оон, евросоюз
Цены на нефть, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, ООН, Евросоюз
20:41 26.10.2022
 
В Евросоюзе заявили о снижении зависимости от поставок российского газа

Боррель: ЕС снизил зависимость от газа из России с 40 до семи процентов от всего импорта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа снизила зависимость от поставок российского газа, которые упали с 40% до 7% от всего импорта, но необходимо искать иных поставщиков.
По его словам, до конфликта на Украине Европа импортировала 40% газа из России.
"Мы достигли сокращения этой зависимости с 40% до 7%", - сказал Боррель на заседании экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, которое проходит в Буэнос-Айресе.
"Это заставляет нас искать других поставщиков, делать ставку на неуглеродную энергетику, и эти (возможности) мы видим в Латинской Америке", - добавил Боррель, отметив сильное и успешное развитие возобновляемой энергетики в этом регионе.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций против РФ, включая введение потолка цен на нефть и газ. В связи с этими заявлениями Путин также неоднократно подчеркивал, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.
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Цены на нефтьЖозеп БоррельВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропаООНЕвросоюз
 
 
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