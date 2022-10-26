https://ria.ru/20221026/gaz-1827044592.html

В Евросоюзе заявили о снижении зависимости от поставок российского газа

В Евросоюзе заявили о снижении зависимости от поставок российского газа - РИА Новости, 26.10.2022

В Евросоюзе заявили о снижении зависимости от поставок российского газа

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа снизила зависимость от поставок российского газа, которые упали с 40% до 7% от всего импорта, но... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T20:41

2022-10-26T20:41

2022-10-26T20:41

цены на нефть

жозеп боррель

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа снизила зависимость от поставок российского газа, которые упали с 40% до 7% от всего импорта, но необходимо искать иных поставщиков.По его словам, до конфликта на Украине Европа импортировала 40% газа из России."Мы достигли сокращения этой зависимости с 40% до 7%", - сказал Боррель на заседании экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, которое проходит в Буэнос-Айресе."Это заставляет нас искать других поставщиков, делать ставку на неуглеродную энергетику, и эти (возможности) мы видим в Латинской Америке", - добавил Боррель, отметив сильное и успешное развитие возобновляемой энергетики в этом регионе.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций против РФ, включая введение потолка цен на нефть и газ. В связи с этими заявлениями Путин также неоднократно подчеркивал, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826630236.html

россия

украина

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, жозеп боррель, владимир путин, россия, украина, европа, оон, евросоюз