https://ria.ru/20221026/gaz-1826983316.html
Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе
Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе - РИА Новости, 26.10.2022
Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе
Всемирный банк прогнозирует рост цены на природный газ в Европе в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:52
2022-10-26T16:52
2022-10-26T16:52
экономика
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всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует рост цены на природный газ в Европе в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК будет работать со странами Евросоюза для создания механизма коррекции рынка газа в ЕС для "ограничения эпизодов чрезмерных цен". Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией.
https://ria.ru/20221026/perspektivy-1826802620.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, всемирный банк, еврокомиссия, евросоюз, сша, австралия
Экономика, Европа, Всемирный банк, Еврокомиссия, Евросоюз, США, Австралия
Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе
Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на природный газ в Европе к 2024 году