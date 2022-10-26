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Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе - РИА Новости, 26.10.2022
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Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе
Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе - РИА Новости, 26.10.2022
Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе
Всемирный банк прогнозирует рост цены на природный газ в Европе в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:52
2022-10-26T16:52
экономика
европа
всемирный банк
еврокомиссия
евросоюз
сша
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует рост цены на природный газ в Европе в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК будет работать со странами Евросоюза для создания механизма коррекции рынка газа в ЕС для "ограничения эпизодов чрезмерных цен". Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией.
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экономика, европа, всемирный банк, еврокомиссия, евросоюз, сша, австралия
Экономика, Европа, Всемирный банк, Еврокомиссия, Евросоюз, США, Австралия
16:52 26.10.2022
 
Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе

Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на природный газ в Европе к 2024 году

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Европе
Газоприемная станция в Европе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Европе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует рост цены на природный газ в Европе в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку.
"Цена на уголь в Австралии и природный газ в США ожидается вдвое больше, чем в среднем за прошедшие пять лет, цена на природный газ в Европе может вырасти в четыре раза", - говорится в октябрьском отчете Всемирного банка.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК будет работать со странами Евросоюза для создания механизма коррекции рынка газа в ЕС для "ограничения эпизодов чрезмерных цен". Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией.
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