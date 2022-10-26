https://ria.ru/20221026/gaz-1826983316.html

Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе

Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе - РИА Новости, 26.10.2022

Всемирный банк предупредил о значительном росте цен на газ в Европе

Всемирный банк прогнозирует рост цены на природный газ в Европе в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:52

2022-10-26T16:52

2022-10-26T16:52

экономика

европа

всемирный банк

еврокомиссия

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует рост цены на природный газ в Европе в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК будет работать со странами Евросоюза для создания механизма коррекции рынка газа в ЕС для "ограничения эпизодов чрезмерных цен". Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией.

https://ria.ru/20221026/perspektivy-1826802620.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, всемирный банк, еврокомиссия, евросоюз, сша, австралия