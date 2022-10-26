https://ria.ru/20221026/fso-1827053026.html

ФСО рассказала о плановых учениях с техникой рядом со зданием Совфеда

ФСО рассказала о плановых учениях с техникой рядом со зданием Совфеда - РИА Новости, 26.10.2022

ФСО рассказала о плановых учениях с техникой рядом со зданием Совфеда

Техника, которая находится в среду у здания Совета Федерации в Москве, используется в рамках плановых учений, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T21:56

2022-10-26T21:56

2022-10-26T21:56

вячеслав тимченко

москва

совет федерации рф

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Техника, которая находится в среду у здания Совета Федерации в Москве, используется в рамках плановых учений, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.Ранее в ФСО сообщали о плановых ежегодных учениях, которые начались 25 октября и завершатся 27 октября. Учения были запланированы в Госдуме, Совфеде, комплексе зданий администрации президента.В Telegram-каналах в среду начали появляться видео, на которых видна спецтехника."Да, это учения. Они ежегодные и плановые, не связаны с проведением специальной военной операции или с введением уровней реагирования в регионах", - сказал Симонов.Кроме того, председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко ранее говорил, что учения ФСО не вносят никаких ограничений в работе.В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные, в том числе, с пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей.

https://ria.ru/20221026/ministerstvo-1826970949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вячеслав тимченко, москва, совет федерации рф, госдума рф, безопасность