https://ria.ru/20221026/fso-1827053026.html
ФСО рассказала о плановых учениях с техникой рядом со зданием Совфеда
ФСО рассказала о плановых учениях с техникой рядом со зданием Совфеда - РИА Новости, 26.10.2022
ФСО рассказала о плановых учениях с техникой рядом со зданием Совфеда
Техника, которая находится в среду у здания Совета Федерации в Москве, используется в рамках плановых учений, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T21:56
2022-10-26T21:56
2022-10-26T21:56
вячеслав тимченко
москва
совет федерации рф
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Техника, которая находится в среду у здания Совета Федерации в Москве, используется в рамках плановых учений, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.Ранее в ФСО сообщали о плановых ежегодных учениях, которые начались 25 октября и завершатся 27 октября. Учения были запланированы в Госдуме, Совфеде, комплексе зданий администрации президента.В Telegram-каналах в среду начали появляться видео, на которых видна спецтехника."Да, это учения. Они ежегодные и плановые, не связаны с проведением специальной военной операции или с введением уровней реагирования в регионах", - сказал Симонов.Кроме того, председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко ранее говорил, что учения ФСО не вносят никаких ограничений в работе.В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные, в том числе, с пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей.
https://ria.ru/20221026/ministerstvo-1826970949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав тимченко, москва, совет федерации рф, госдума рф, безопасность
Вячеслав Тимченко, Москва, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Безопасность
ФСО рассказала о плановых учениях с техникой рядом со зданием Совфеда
ФСО сообщила о плановых учениях с техникой около здания Совфеда, они завершатся 27 октября
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Техника, которая находится в среду у здания Совета Федерации в Москве, используется в рамках плановых учений, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.
Ранее в ФСО сообщали о плановых ежегодных учениях, которые начались 25 октября и завершатся 27 октября. Учения были запланированы в Госдуме
, Совфеде, комплексе зданий администрации президента.
В Telegram-каналах в среду начали появляться видео, на которых видна спецтехника.
"Да, это учения. Они ежегодные и плановые, не связаны с проведением специальной военной операции или с введением уровней реагирования в регионах", - сказал Симонов.
Кроме того, председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко
ранее говорил, что учения ФСО не вносят никаких ограничений в работе.
В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные, в том числе, с пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей.