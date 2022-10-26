https://ria.ru/20221026/feyki-1826941168.html
Сенатор предложил дать Роскомнадзору право самому блокировать фейки
Сенатор предложил дать Роскомнадзору право самому блокировать фейки - РИА Новости, 26.10.2022
Сенатор предложил дать Роскомнадзору право самому блокировать фейки
Роскомнадзору в текущих условиях надо предоставить право самостоятельно блокировать фейки, не дожидаясь решения прокуратуры, заявил член комиссии Совфеда по... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:09
2022-10-26T15:09
2022-10-26T15:28
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
специальная военная операция на украине
общество
александр башкин
россия
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Роскомнадзору в текущих условиях надо предоставить право самостоятельно блокировать фейки, не дожидаясь решения прокуратуры, заявил член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин."Может быть, Роскомнадзор уполномочить - почему он через прокуратуру (действует)", - сказал парламентарий.По его словам, в мирное время - нет проблем, все спокойно. "Но сейчас ценна каждая даже не минута, а секунда. Появляется фейк, его моментально нужно убрать, он бед натворит", - подчеркнул законодатель.По его мнению, Роскомнадзор "надо посмотреть, наделить прямой блокировкой. Хотя бы в период острой фазы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823289502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, александр башкин, россия, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Башкин, Россия, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:09 26.10.2022 (обновлено: 15:28 26.10.2022)
Сенатор предложил дать Роскомнадзору право самому блокировать фейки
Сенатор Башкин предложил дать РКН право блокировать фейки без решения прокуратуры
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Роскомнадзору в текущих условиях надо предоставить право самостоятельно блокировать фейки, не дожидаясь решения прокуратуры, заявил член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин.
"Может быть, Роскомнадзор уполномочить - почему он через прокуратуру (действует)", - сказал парламентарий.
По его словам, в мирное время - нет проблем, все спокойно. "Но сейчас ценна каждая даже не минута, а секунда. Появляется фейк, его моментально нужно убрать, он бед натворит", - подчеркнул законодатель.
По его мнению, Роскомнадзор "надо посмотреть, наделить прямой блокировкой. Хотя бы в период острой фазы", - подчеркнул он.