https://ria.ru/20221026/feyki-1826941168.html

Сенатор предложил дать Роскомнадзору право самому блокировать фейки

Сенатор предложил дать Роскомнадзору право самому блокировать фейки - РИА Новости, 26.10.2022

Сенатор предложил дать Роскомнадзору право самому блокировать фейки

Роскомнадзору в текущих условиях надо предоставить право самостоятельно блокировать фейки, не дожидаясь решения прокуратуры, заявил член комиссии Совфеда по... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:09

2022-10-26T15:09

2022-10-26T15:28

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

специальная военная операция на украине

общество

александр башкин

россия

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Роскомнадзору в текущих условиях надо предоставить право самостоятельно блокировать фейки, не дожидаясь решения прокуратуры, заявил член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин."Может быть, Роскомнадзор уполномочить - почему он через прокуратуру (действует)", - сказал парламентарий.По его словам, в мирное время - нет проблем, все спокойно. "Но сейчас ценна каждая даже не минута, а секунда. Появляется фейк, его моментально нужно убрать, он бед натворит", - подчеркнул законодатель.По его мнению, Роскомнадзор "надо посмотреть, наделить прямой блокировкой. Хотя бы в период острой фазы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823289502.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, александр башкин, россия, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр