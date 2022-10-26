12:14 26.10.2022 (обновлено: 12:55 26.10.2022)
Начались продажи электромобилей российского бренда Evolute
Начались продажи электромобилей российского бренда Evolute, седан уже в наличии у дилеров
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЭлектроседан Evolute i-Pro в дилерском центре "Авилон" в Москве
Электроседан Evolute i-Pro в дилерском центре "Авилон" в Москве
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Продажи электромобилей российского бренда Evolute начались, седан i-PRO уже в наличии у официальных дилеров, говорится в сообщении липецкого автопредприятия "Моторинвест".
"ООО "Моторинвест" объявляет о старте продаж российских электромобилей Evolute. Это первые электромобили, произведенные в России для российских потребителей. Модель линейки Evolute – седан i-PRO уже в наличии у официальных дилеров бренда", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЭлектроседан Evolute i-Pro в дилерском центре "Авилон" в Москве
Электроседан Evolute i-Pro в дилерском центре "Авилон" в Москве
Рекомендованная розничная цена на электрический седан Evolute i-PRO составляет 2,99 миллиона рублей. При этом на электрокар можно взять льготный автокредит: с учетом субсидии Минпромторга РФ стоимость новинки составит 2,065 миллиона рублей, ранее отмечали в "Моторинвесте". Дилерская сеть Evolute пока охватывает 6 российских регионов. Так, электромобили доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, скоро в Ростове-на-Дону, Сочи и Симферополе.
Максимальная скорость i-PRO - 145 километров в час, запас хода - 433 километра. Электромобиль оснащен электродвигателем с постоянными магнитами пиковой мощностью 150 лошадиных сил. В электрическом седане предусмотрено два режима движения: Eco и Sport. Коробка переключения передач отсутствует.
Зарядное устройство электроседана Evolute i-Pro
"Evolute i-PRO оснащается самым распространенным в России на сегодня разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать электромобиль медленным переменным, и быстрым постоянным током. Время заряда через CCS порт постоянным током мощностью в 45 кВт от 20% до 80% займет 35 минут... Время заряда переменным током через разъем Type-2 и мощностью 7кВт от 5% до 100% составит – 7,5 часов", - рассказали в "Моторинвесте". В комплект стандартного оснащения i-PRO включен кабель зарядки Type 2 - Type 2, который позволяет заряжать электромобиль на общедоступных зарядных станциях, уточнили в компании.
Серийное производство электрических седанов i-PRO было запущено на заводе "Мотороинвест" в Липецкой области в конце сентября. По факту это первое специализированное производство электромобилей в России. До конца года на конвейер также встанут электрические кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. Стоимость новинок варьируется от 2 до 2,6 миллиона рублей. Как отмечали эксперты, цена новых импортируемых в РФ электрокаров достигает 6 миллионов рублей, таким образом c появлением Evolute электромобили станут доступнее для россиян.