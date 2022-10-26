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В Энергодаре ограничили продажу алкоголя - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/energodar-1826962000.html
В Энергодаре ограничили продажу алкоголя
В Энергодаре ограничили продажу алкоголя - РИА Новости, 26.10.2022
В Энергодаре ограничили продажу алкоголя
В Энергодаре с 26 октября запрещена продажа крепкого алкоголя военнослужащим, гражданские смогут купить алкогольную продукцию с 10.00 до 19.00, сообщил глава... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:03
2022-10-26T16:03
специальная военная операция на украине
общество
энергодар
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Энергодаре с 26 октября запрещена продажа крепкого алкоголя военнослужащим, гражданские смогут купить алкогольную продукцию с 10.00 до 19.00, сообщил глава администрации города Александр Волга."В соответствии с решением военно-гражданской администрации и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п.2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении". С сегодняшнего дня, с 26 октября, в Энергодаре запрещена продажа крепкого алкоголя и алкогольной продукции военнослужащим! Реализация алкоголя жителям Энергодара разрешена с 10.00 до 19.00", - написал Волга в своем Telegram-канале.Он сообщил, что соответствующее постановление уже подписано, за нарушение предусмотрена административная ответственность.
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общество, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:03 26.10.2022
 
В Энергодаре ограничили продажу алкоголя

Власти Энергодара ограничили продажу алкоголя для жителей и запретили для военнослужащих

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВъезд в Энергодар
Въезд в Энергодар - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Въезд в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Энергодаре с 26 октября запрещена продажа крепкого алкоголя военнослужащим, гражданские смогут купить алкогольную продукцию с 10.00 до 19.00, сообщил глава администрации города Александр Волга.
"В соответствии с решением военно-гражданской администрации и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п.2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении". С сегодняшнего дня, с 26 октября, в Энергодаре запрещена продажа крепкого алкоголя и алкогольной продукции военнослужащим! Реализация алкоголя жителям Энергодара разрешена с 10.00 до 19.00", - написал Волга в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что соответствующее постановление уже подписано, за нарушение предусмотрена административная ответственность.
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