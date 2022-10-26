https://ria.ru/20221026/energodar-1826962000.html
В Энергодаре ограничили продажу алкоголя
В Энергодаре ограничили продажу алкоголя - РИА Новости, 26.10.2022
В Энергодаре ограничили продажу алкоголя
В Энергодаре с 26 октября запрещена продажа крепкого алкоголя военнослужащим, гражданские смогут купить алкогольную продукцию с 10.00 до 19.00, сообщил глава... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:03
2022-10-26T16:03
2022-10-26T16:03
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Энергодаре с 26 октября запрещена продажа крепкого алкоголя военнослужащим, гражданские смогут купить алкогольную продукцию с 10.00 до 19.00, сообщил глава администрации города Александр Волга."В соответствии с решением военно-гражданской администрации и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п.2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении". С сегодняшнего дня, с 26 октября, в Энергодаре запрещена продажа крепкого алкоголя и алкогольной продукции военнослужащим! Реализация алкоголя жителям Энергодара разрешена с 10.00 до 19.00", - написал Волга в своем Telegram-канале.Он сообщил, что соответствующее постановление уже подписано, за нарушение предусмотрена административная ответственность.
https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Энергодаре ограничили продажу алкоголя
Власти Энергодара ограничили продажу алкоголя для жителей и запретили для военнослужащих