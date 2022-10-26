https://ria.ru/20221026/dogovor-1826963012.html

Пашинян заявил, что желает подписания мира с Азербайджаном до конца года

Пашинян заявил, что желает подписания мира с Азербайджаном до конца года - РИА Новости, 26.10.2022

Пашинян заявил, что желает подписания мира с Азербайджаном до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что желал бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:05

2022-10-26T16:05

2022-10-26T16:25

в мире

армения

никол пашинян

азербайджан

прага

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что желал бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года."Я бы желал, чтобы он (мирный договор - ред) был подписан до конца нынешнего года. Насколько это реально? Я бы ответил на этот вопрос следующим образом. Я и правительство приложат все возможные усилия, чтобы это стало реальностью", - сказал Пашинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, есть одно важное обстоятельство, связанное с делимитацией границы. "Мы надеемся, и это важный нюанс, чтобы до подписания мирного договора были бы завершены работы по делимитации. Насколько это реально? Если учитывать, что в Праге мы договорились, что это произойдет на основании границ 1991 года, то это может быть реалистичным, так как эти границы известны", - сказал премьер.Он также добавил, что необходимо начать диалог между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. "Это очень важное обстоятельство, и должны быть определенные видимые механизмы защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", - подчеркнул премьер-министр.

https://ria.ru/20221026/vstrecha-1826954179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, армения, никол пашинян, азербайджан, прага, ситуация на армяно-азербайджанской границе