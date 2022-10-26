https://ria.ru/20221026/dnr-1826853487.html

Приамурье помогает ремонтировать школы Амвросиевского района ДНР

Приамурье помогает ремонтировать школы Амвросиевского района ДНР - РИА Новости, 26.10.2022

Приамурье помогает ремонтировать школы Амвросиевского района ДНР

Власти Приамурья выделили средства на ремонт школ в Амвросиевском районе ДНР, их осмотрел губернатор Василий Орлов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:29

2022-10-26T11:29

2022-10-26T11:29

амурская область

общество

амурская область

донецкая народная республика

россия

амвросиевка

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт - РИА Новости. Власти Приамурья выделили средства на ремонт школ в Амвросиевском районе ДНР, их осмотрел губернатор Василий Орлов, сообщает правительство региона.В амвросиевской школе №5 ремонт идет параллельно с занятиями."Губернатор осмотрел классы, где заменили окна, выбитые после обстрелов соседних территорий. В некоторых кабинетах отделочные работы после установки новых стеклопакетов не завершены, но ребята уже занимаются. Главное, в помещениях тепло. Также Василий Орлов осмотрел спортивный зал, столовую и библиотеку. Директор амвросиевской школы №5 Наталья Парафейник отметила, что новыми учебниками по российскими стандартам обеспечены все школьники", - говорится в сообщении.Всего в школы района к началу учебного года доставлено 1,5 тонны учебников. Парафейник отметила, что также школе переданы учебники, портфели первоклассникам, семь ноутбуков.В подвале этой школы оборудовано убежище, куда дети и учителя спускаются при возникновении угрозы обстрелов.В амвросиевской школе №2 Орлов осмотрел отремонтированные учебные классы, коридоры и спортивный зал. Амурская область передала этой школе 30 ноутбуков, на них сейчас занимаются ученики.Новоамвросиевскую школу перед началом учебного года капитально отремонтировали. Подрядчик заменил кровлю и отмостку, установил новые батареи, утеплил пищеблок и столовую, обновил систему водоотведения. В следующем году здесь планируют отремонтировать спортзал и фасад здания.Орлов пообщался с учениками и передал им цифровую лабораторию для изучения физики. Дети рассказали, что сейчас в школе стало намного теплее, в спортзале теперь комфортно заниматься, в кабинете информатики появились новые компьютеры.Орлов отметил, что Приамурье продолжит помогать Амвросиевскому району восстанавливать школы и другую социальную инфраструктуру, а также знакомить коллег с законодательством и национальными проектами России. Также губернатор пригласил в Амурскую область педагогов и директоров амвросиевских школ."Все, что нужно, мы сделаем: приведем в порядок школы, учебные программы, чтобы они соответствовали российским стандартам, закупим необходимое оборудование. Приглашаем к нам в область команду педагогов из района. Покажем, как у нас выглядят школы, библиотеки, как организован учебный процесс. Уверен, учителя подшефной территории смогут почерпнуть что-то полезное у нас и поделиться с нашими педагогами своим опытом", - приводят власти слова Орлова.

https://ria.ru/20220622/shefstvo-1797374261.html

https://ria.ru/20221013/dfo-1823555508.html

https://ria.ru/20220816/shkolniki-1809959656.html

амурская область

донецкая народная республика

россия

амвросиевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, амурская область, донецкая народная республика, россия, амвросиевка