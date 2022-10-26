https://ria.ru/20221026/dnr-1826853487.html
Приамурье помогает ремонтировать школы Амвросиевского района ДНР
Приамурье помогает ремонтировать школы Амвросиевского района ДНР - РИА Новости, 26.10.2022
Приамурье помогает ремонтировать школы Амвросиевского района ДНР
Власти Приамурья выделили средства на ремонт школ в Амвросиевском районе ДНР, их осмотрел губернатор Василий Орлов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:29
2022-10-26T11:29
2022-10-26T11:29
амурская область
общество
амурская область
донецкая народная республика
россия
амвросиевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт - РИА Новости. Власти Приамурья выделили средства на ремонт школ в Амвросиевском районе ДНР, их осмотрел губернатор Василий Орлов, сообщает правительство региона.В амвросиевской школе №5 ремонт идет параллельно с занятиями."Губернатор осмотрел классы, где заменили окна, выбитые после обстрелов соседних территорий. В некоторых кабинетах отделочные работы после установки новых стеклопакетов не завершены, но ребята уже занимаются. Главное, в помещениях тепло. Также Василий Орлов осмотрел спортивный зал, столовую и библиотеку. Директор амвросиевской школы №5 Наталья Парафейник отметила, что новыми учебниками по российскими стандартам обеспечены все школьники", - говорится в сообщении.Всего в школы района к началу учебного года доставлено 1,5 тонны учебников. Парафейник отметила, что также школе переданы учебники, портфели первоклассникам, семь ноутбуков.В подвале этой школы оборудовано убежище, куда дети и учителя спускаются при возникновении угрозы обстрелов.В амвросиевской школе №2 Орлов осмотрел отремонтированные учебные классы, коридоры и спортивный зал. Амурская область передала этой школе 30 ноутбуков, на них сейчас занимаются ученики.Новоамвросиевскую школу перед началом учебного года капитально отремонтировали. Подрядчик заменил кровлю и отмостку, установил новые батареи, утеплил пищеблок и столовую, обновил систему водоотведения. В следующем году здесь планируют отремонтировать спортзал и фасад здания.Орлов пообщался с учениками и передал им цифровую лабораторию для изучения физики. Дети рассказали, что сейчас в школе стало намного теплее, в спортзале теперь комфортно заниматься, в кабинете информатики появились новые компьютеры.Орлов отметил, что Приамурье продолжит помогать Амвросиевскому району восстанавливать школы и другую социальную инфраструктуру, а также знакомить коллег с законодательством и национальными проектами России. Также губернатор пригласил в Амурскую область педагогов и директоров амвросиевских школ."Все, что нужно, мы сделаем: приведем в порядок школы, учебные программы, чтобы они соответствовали российским стандартам, закупим необходимое оборудование. Приглашаем к нам в область команду педагогов из района. Покажем, как у нас выглядят школы, библиотеки, как организован учебный процесс. Уверен, учителя подшефной территории смогут почерпнуть что-то полезное у нас и поделиться с нашими педагогами своим опытом", - приводят власти слова Орлова.
https://ria.ru/20220622/shefstvo-1797374261.html
https://ria.ru/20221013/dfo-1823555508.html
https://ria.ru/20220816/shkolniki-1809959656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, донецкая народная республика, россия, амвросиевка
Амурская область, Общество, Амурская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Амвросиевка
Приамурье помогает ремонтировать школы Амвросиевского района ДНР
Губернатор Приамурья Орлов осмотрел в Амвросиевском районе ДНР школу №5, где идет ремонт
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт - РИА Новости.
Власти Приамурья выделили средства на ремонт школ в Амвросиевском районе ДНР, их осмотрел губернатор Василий Орлов, сообщает
правительство региона.
В амвросиевской школе №5 ремонт идет параллельно с занятиями.
"Губернатор осмотрел классы, где заменили окна, выбитые после обстрелов соседних территорий. В некоторых кабинетах отделочные работы после установки новых стеклопакетов не завершены, но ребята уже занимаются. Главное, в помещениях тепло. Также Василий Орлов осмотрел спортивный зал, столовую и библиотеку. Директор амвросиевской школы №5 Наталья Парафейник отметила, что новыми учебниками по российскими стандартам обеспечены все школьники", - говорится в сообщении.
Всего в школы района к началу учебного года доставлено 1,5 тонны учебников. Парафейник отметила, что также школе переданы учебники, портфели первоклассникам, семь ноутбуков.
В подвале этой школы оборудовано убежище, куда дети и учителя спускаются при возникновении угрозы обстрелов.
В амвросиевской школе №2 Орлов осмотрел отремонтированные учебные классы, коридоры и спортивный зал. Амурская область
передала этой школе 30 ноутбуков, на них сейчас занимаются ученики.
Новоамвросиевскую школу перед началом учебного года капитально отремонтировали. Подрядчик заменил кровлю и отмостку, установил новые батареи, утеплил пищеблок и столовую, обновил систему водоотведения. В следующем году здесь планируют отремонтировать спортзал и фасад здания.
Орлов пообщался с учениками и передал им цифровую лабораторию для изучения физики. Дети рассказали, что сейчас в школе стало намного теплее, в спортзале теперь комфортно заниматься, в кабинете информатики появились новые компьютеры.
Орлов отметил, что Приамурье продолжит помогать Амвросиевскому району восстанавливать школы и другую социальную инфраструктуру, а также знакомить коллег с законодательством и национальными проектами России
. Также губернатор пригласил в Амурскую область педагогов и директоров амвросиевских школ.
"Все, что нужно, мы сделаем: приведем в порядок школы, учебные программы, чтобы они соответствовали российским стандартам, закупим необходимое оборудование. Приглашаем к нам в область команду педагогов из района. Покажем, как у нас выглядят школы, библиотеки, как организован учебный процесс. Уверен, учителя подшефной территории смогут почерпнуть что-то полезное у нас и поделиться с нашими педагогами своим опытом", - приводят власти слова Орлова.