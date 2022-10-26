https://ria.ru/20221026/deti-1826866944.html

ПФР: более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный маткапитал

ПФР: более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный маткапитал - РИА Новости, 26.10.2022

ПФР: более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный маткапитал

Более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный материнский капитал в 2022 году из-за рождения или усыновления второго и последующих детей, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:10

2022-10-26T12:10

2022-10-26T12:17

россия

дети

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный материнский капитал в 2022 году из-за рождения или усыновления второго и последующих детей, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР)."268,4 тысячи семей получили в этом году повышенный материнский капитал, который сегодня составляет 693 144,1 рубля. Такая сумма полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало", - говорится в сообщении.Сертификат оформляется фондом в электронном виде и направляется в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг.Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.

https://ria.ru/20221020/pol-1825499928.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дети, пенсионный фонд рф