https://ria.ru/20221026/deti-1826866944.html
ПФР: более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный маткапитал
ПФР: более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный маткапитал - РИА Новости, 26.10.2022
ПФР: более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный маткапитал
Более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный материнский капитал в 2022 году из-за рождения или усыновления второго и последующих детей, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:10
2022-10-26T12:10
2022-10-26T12:17
россия
дети
пенсионный фонд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820083637_0:298:2920:1941_1920x0_80_0_0_142a2553196ebc28d6aeb15214f88a08.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный материнский капитал в 2022 году из-за рождения или усыновления второго и последующих детей, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР)."268,4 тысячи семей получили в этом году повышенный материнский капитал, который сегодня составляет 693 144,1 рубля. Такая сумма полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало", - говорится в сообщении.Сертификат оформляется фондом в электронном виде и направляется в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг.Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.
https://ria.ru/20221020/pol-1825499928.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820083637_0:183:2487:2048_1920x0_80_0_0_fc4ea2fdfa9be75c8f9b77befd2df418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дети, пенсионный фонд рф
Россия, Дети, Пенсионный фонд РФ
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный материнский капитал в 2022 году из-за рождения или усыновления второго и последующих детей, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
"268,4 тысячи семей получили в этом году повышенный материнский капитал
, который сегодня составляет 693 144,1 рубля. Такая сумма полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало", - говорится в сообщении.
Сертификат оформляется фондом в электронном виде и направляется в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг.
Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.