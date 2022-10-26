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ПФР: более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный маткапитал - РИА Новости, 26.10.2022
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ПФР: более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный маткапитал
ПФР: более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный маткапитал - РИА Новости, 26.10.2022
ПФР: более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный маткапитал
Более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный материнский капитал в 2022 году из-за рождения или усыновления второго и последующих детей, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:10
2022-10-26T12:17
россия
дети
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный материнский капитал в 2022 году из-за рождения или усыновления второго и последующих детей, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР)."268,4 тысячи семей получили в этом году повышенный материнский капитал, который сегодня составляет 693 144,1 рубля. Такая сумма полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало", - говорится в сообщении.Сертификат оформляется фондом в электронном виде и направляется в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг.Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.
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россия, дети, пенсионный фонд рф
Россия, Дети, Пенсионный фонд РФ
12:10 26.10.2022 (обновлено: 12:17 26.10.2022)
 

ПФР: более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный маткапитал

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЖенщина с коляской гуляет в Дюссельдорфском парке в Москве
Женщина с коляской гуляет в Дюссельдорфском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Женщина с коляской гуляет в Дюссельдорфском парке в Москве
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 268 тысяч семей в РФ оформили повышенный материнский капитал в 2022 году из-за рождения или усыновления второго и последующих детей, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
"268,4 тысячи семей получили в этом году повышенный материнский капитал, который сегодня составляет 693 144,1 рубля. Такая сумма полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало", - говорится в сообщении.
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Сертификат оформляется фондом в электронном виде и направляется в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг.
Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.
 
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