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Россиянам объяснили, когда на юбилей положены особые выплаты - РИА Новости, 26.10.2022
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Россиянам объяснили, когда на юбилей положены особые выплаты
Россиянам объяснили, когда на юбилей положены особые выплаты - РИА Новости, 26.10.2022
Россиянам объяснили, когда на юбилей положены особые выплаты
Государство может подарить на День рождения долгожителей денежные выплаты, рассказал "Прайму" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T01:15
2022-10-26T01:15
общество
россия
ольга лебединская
рэу имени г. в. плеханова
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Государство может подарить на День рождения долгожителей денежные выплаты, рассказал "Прайму" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.По словам эксперта, только некоторые российские субъекты "дарят подарки" на юбилей долгожителей. В Москве выплаты положены на 100 лет — 28 692 рубля, на 101 год и старше — 17 216. Жители Санкт-Петербурга могут получить по достижении возраста 90 лет — 15 000 рублей; 95 лет — 20 000 рублей; 100 лет — 25 000 рублей. Государство также "поздравит" работников сельскохозяйственного сектора с 30-летним стажем, подчеркнула она.Лебединская добавила, что Россия занимает 17-е место в мире по " доле долгожителей на 1000 человек населения"."Но это совсем не плохой результат", — заключила она.
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общество, россия, ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, санкт-петербург, москва
Общество, Россия, Ольга Лебединская, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Санкт-Петербург, Москва
01:15 26.10.2022
 
Россиянам объяснили, когда на юбилей положены особые выплаты

Эксперт Лебединская заявила о возможности выплат от государства для долгожителей на юбилей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Государство может подарить на День рождения долгожителей денежные выплаты, рассказал "Прайму" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
По словам эксперта, только некоторые российские субъекты "дарят подарки" на юбилей долгожителей. В Москве выплаты положены на 100 лет — 28 692 рубля, на 101 год и старше — 17 216. Жители Санкт-Петербурга могут получить по достижении возраста 90 лет — 15 000 рублей; 95 лет — 20 000 рублей; 100 лет — 25 000 рублей.
Государство также "поздравит" работников сельскохозяйственного сектора с 30-летним стажем, подчеркнула она.
Лебединская добавила, что Россия занимает 17-е место в мире по " доле долгожителей на 1000 человек населения".
"Но это совсем не плохой результат", — заключила она.
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