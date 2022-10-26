https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html

В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку

В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку - РИА Новости, 26.10.2022

В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки, израненное тело которой обнаружили в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:39

2022-10-26T22:39

2022-10-26T22:39

происшествия

ростовская область

россия

усть-донецкий район

дети

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки, израненное тело которой обнаружили в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела малолетней девочки с признаками насильственной смерти (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказал он.По данным следствия, тело 12-летней девочки с множеством колото-резаных ран и черепно-мозговой травмой обнаружили во вторник в хуторе Тереховский.Следователи совместно с криминалистами осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

https://ria.ru/20221026/delo-1826833379.html

ростовская область

россия

усть-донецкий район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ростовская область, россия, усть-донецкий район, дети