https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html
В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку - РИА Новости, 26.10.2022
В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки, израненное тело которой обнаружили в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:39
2022-10-26T22:39
2022-10-26T22:39
происшествия
ростовская область
россия
усть-донецкий район
дети
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки, израненное тело которой обнаружили в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела малолетней девочки с признаками насильственной смерти (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказал он.По данным следствия, тело 12-летней девочки с множеством колото-резаных ран и черепно-мозговой травмой обнаружили во вторник в хуторе Тереховский.Следователи совместно с криминалистами осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.
https://ria.ru/20221026/delo-1826833379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, усть-донецкий район, дети
Происшествия, Ростовская область, Россия, Усть-Донецкий район, Дети
В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
Следователи возбудили дело после жестокого убийства 12-летней девочки в Ростовской области