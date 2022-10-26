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В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку - РИА Новости, 26.10.2022
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В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку - РИА Новости, 26.10.2022
В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки, израненное тело которой обнаружили в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:39
2022-10-26T22:39
происшествия
ростовская область
россия
усть-донецкий район
дети
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки, израненное тело которой обнаружили в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела малолетней девочки с признаками насильственной смерти (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказал он.По данным следствия, тело 12-летней девочки с множеством колото-резаных ран и черепно-мозговой травмой обнаружили во вторник в хуторе Тереховский.Следователи совместно с криминалистами осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, усть-донецкий район, дети
Происшествия, Ростовская область, Россия, Усть-Донецкий район, Дети
22:39 26.10.2022
 
В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку

Следователи возбудили дело после жестокого убийства 12-летней девочки в Ростовской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки, израненное тело которой обнаружили в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела малолетней девочки с признаками насильственной смерти (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказал он.
По данным следствия, тело 12-летней девочки с множеством колото-резаных ран и черепно-мозговой травмой обнаружили во вторник в хуторе Тереховский.
Следователи совместно с криминалистами осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
10:29
СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияУсть-Донецкий районДети
 
 
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