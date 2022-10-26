https://ria.ru/20221026/delo-1826833379.html

СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке

СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке - РИА Новости, 26.10.2022

СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке

Уголовное дело возбуждено после гибели пассажира в результате столкновения двух катеров на севере Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Восточного... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:29

2022-10-26T10:29

2022-10-26T10:29

происшествия

красноярский край

игарка

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели пассажира в результате столкновения двух катеров на севере Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.Столкновение катеров на воздушной подушке "Хивус-10", перевозивших пассажиров из аэропорта Игарки, произошло во вторник утром, сообщало ведомство."По факту смертельного травмирования мужчины винтом маломерного судна возбуждено уголовное дело по части 2 статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.Отмечается, что после столкновения уже высаженный на берег 50-летний пассажир упал на работающие винты катера и погиб на месте.

https://ria.ru/20221025/kater-1826423149.html

красноярский край

игарка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, игарка, следственный комитет россии (ск рф)