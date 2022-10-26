https://ria.ru/20221026/delo-1826833379.html
СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке
СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке - РИА Новости, 26.10.2022
СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке
Уголовное дело возбуждено после гибели пассажира в результате столкновения двух катеров на севере Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Восточного... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:29
2022-10-26T10:29
2022-10-26T10:29
происшествия
красноярский край
игарка
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели пассажира в результате столкновения двух катеров на севере Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.Столкновение катеров на воздушной подушке "Хивус-10", перевозивших пассажиров из аэропорта Игарки, произошло во вторник утром, сообщало ведомство."По факту смертельного травмирования мужчины винтом маломерного судна возбуждено уголовное дело по части 2 статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.Отмечается, что после столкновения уже высаженный на берег 50-летний пассажир упал на работающие винты катера и погиб на месте.
https://ria.ru/20221025/kater-1826423149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, игарка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Игарка, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке
СК возбудил дело после столкновения двух катеров в Игарке, при котором погиб пассажир