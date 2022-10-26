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СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке - РИА Новости, 26.10.2022
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СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке
СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке - РИА Новости, 26.10.2022
СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке
Уголовное дело возбуждено после гибели пассажира в результате столкновения двух катеров на севере Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Восточного... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:29
2022-10-26T10:29
происшествия
красноярский край
игарка
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели пассажира в результате столкновения двух катеров на севере Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.Столкновение катеров на воздушной подушке "Хивус-10", перевозивших пассажиров из аэропорта Игарки, произошло во вторник утром, сообщало ведомство."По факту смертельного травмирования мужчины винтом маломерного судна возбуждено уголовное дело по части 2 статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.Отмечается, что после столкновения уже высаженный на берег 50-летний пассажир упал на работающие винты катера и погиб на месте.
https://ria.ru/20221025/kater-1826423149.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, игарка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Игарка, Следственный комитет России (СК РФ)
10:29 26.10.2022
 
СК возбудил дело после гибели пассажира из-за столкновения катеров в Игарке

СК возбудил дело после столкновения двух катеров в Игарке, при котором погиб пассажир

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели пассажира в результате столкновения двух катеров на севере Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
Столкновение катеров на воздушной подушке "Хивус-10", перевозивших пассажиров из аэропорта Игарки, произошло во вторник утром, сообщало ведомство.
"По факту смертельного травмирования мужчины винтом маломерного судна возбуждено уголовное дело по части 2 статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в релизе.
Отмечается, что после столкновения уже высаженный на берег 50-летний пассажир упал на работающие винты катера и погиб на месте.
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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ПроисшествияКрасноярский крайИгаркаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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