https://ria.ru/20221025/kater-1826433734.html

В Игарке столкнулись два катера на воздушной подушке, один человек погиб

В Игарке столкнулись два катера на воздушной подушке, один человек погиб - РИА Новости, 25.10.2022

В Игарке столкнулись два катера на воздушной подушке, один человек погиб

Один человек погиб после столкновения двух катеров на воздушной подушке, которые перевозили пассажиров из аэропорта Игарки на севере Красноярского края,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:22

2022-10-25T09:22

2022-10-25T09:22

происшествия

игарка

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Один человек погиб после столкновения двух катеров на воздушной подушке, которые перевозили пассажиров из аэропорта Игарки на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."При высадке пассажиров на берег произошло столкновение данных судов, вследствие чего одно из них выбросило на берег, где находилась часть уже высаженных пассажиров. В результате инцидента был смертельно травмирован мужчина, который получил травмы от работающего винта судна", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что происшествие произошло во вторник утром, когда из аэропорта Игарки через Игарскую протоку перевозили пассажиров двумя катерами на воздушной подушке "Хивус-10" проекта А8.

https://ria.ru/20221025/kater-1826423149.html

игарка

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, игарка, красноярский край