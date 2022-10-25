https://ria.ru/20221025/kater-1826433734.html
В Игарке столкнулись два катера на воздушной подушке, один человек погиб
В Игарке столкнулись два катера на воздушной подушке, один человек погиб - РИА Новости, 25.10.2022
В Игарке столкнулись два катера на воздушной подушке, один человек погиб
Один человек погиб после столкновения двух катеров на воздушной подушке, которые перевозили пассажиров из аэропорта Игарки на севере Красноярского края,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:22
2022-10-25T09:22
2022-10-25T09:22
происшествия
игарка
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Один человек погиб после столкновения двух катеров на воздушной подушке, которые перевозили пассажиров из аэропорта Игарки на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."При высадке пассажиров на берег произошло столкновение данных судов, вследствие чего одно из них выбросило на берег, где находилась часть уже высаженных пассажиров. В результате инцидента был смертельно травмирован мужчина, который получил травмы от работающего винта судна", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что происшествие произошло во вторник утром, когда из аэропорта Игарки через Игарскую протоку перевозили пассажиров двумя катерами на воздушной подушке "Хивус-10" проекта А8.
https://ria.ru/20221025/kater-1826423149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игарка, красноярский край
Происшествия, Игарка, Красноярский край
В Игарке столкнулись два катера на воздушной подушке, один человек погиб
Один человек погиб при столкновении катеров, перевозивших пассажиров из аэропорта Игарки