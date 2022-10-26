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Кудрин пришел в Госдуму на заседание по проекту бюджета - РИА Новости, 26.10.2022
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Кудрин пришел в Госдуму на заседание по проекту бюджета
Кудрин пришел в Госдуму на заседание по проекту бюджета - РИА Новости, 26.10.2022
Кудрин пришел в Госдуму на заседание по проекту бюджета
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в среду принимает участие в пленарном заседании Госдумы, где представляет заключение Счетной палаты на проект... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:47
2022-10-26T13:47
экономика
алексей кудрин
россия
госдума рф
счетная палата рф
бюджет
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в среду принимает участие в пленарном заседании Госдумы, где представляет заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.Начиная свое выступление, Кудрин отметил, что заключение Счетной палаты представляет собой "очень подробный документ" .Ранее, 17 октября, Кудрин не пришел в Госдуму докладывать заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета в профильном комитете. Вместо него докладывала его заместитель Галина Изотова.В конце сентября Forbes со ссылкой на источники сообщал, что основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил Кудрину 5% компании за помощь в разделении ее российского и международного бизнеса. В случае принятия этого предложения Кудрину пришлось бы покинуть пост главы Счетной палаты. Ведомство официально не подтверждало этих сообщений, в пресс-службе отмечали, что Кудрин находится на рабочем месте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре опровергал слухи о том, что Кудрин якобы просил Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".При этом бывший помощник главы Счетной палаты Павел Демидов в конце сентября перешел на работу в "Яндекс".
https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826854600.html
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экономика, алексей кудрин, россия, госдума рф, счетная палата рф, бюджет
Экономика, Алексей Кудрин, Россия, Госдума РФ, Счетная палата РФ, Бюджет
13:47 26.10.2022
 
Кудрин пришел в Госдуму на заседание по проекту бюджета

Кудрин представит в Госдуме заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в Госдуме
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в Госдуме
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в Госдуме. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в среду принимает участие в пленарном заседании Госдумы, где представляет заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.
Начиная свое выступление, Кудрин отметил, что заключение Счетной палаты представляет собой "очень подробный документ" .
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Ранее, 17 октября, Кудрин не пришел в Госдуму докладывать заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета в профильном комитете. Вместо него докладывала его заместитель Галина Изотова.
В конце сентября Forbes со ссылкой на источники сообщал, что основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил Кудрину 5% компании за помощь в разделении ее российского и международного бизнеса. В случае принятия этого предложения Кудрину пришлось бы покинуть пост главы Счетной палаты. Ведомство официально не подтверждало этих сообщений, в пресс-службе отмечали, что Кудрин находится на рабочем месте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре опровергал слухи о том, что Кудрин якобы просил Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".
При этом бывший помощник главы Счетной палаты Павел Демидов в конце сентября перешел на работу в "Яндекс".
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ЭкономикаАлексей КудринРоссияГосдума РФСчетная палата РФБюджет
 
 
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