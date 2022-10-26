https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826907547.html

Кудрин пришел в Госдуму на заседание по проекту бюджета

Кудрин пришел в Госдуму на заседание по проекту бюджета - РИА Новости, 26.10.2022

Кудрин пришел в Госдуму на заседание по проекту бюджета

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в среду принимает участие в пленарном заседании Госдумы, где представляет заключение Счетной палаты на проект... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:47

2022-10-26T13:47

2022-10-26T13:47

экономика

алексей кудрин

россия

госдума рф

счетная палата рф

бюджет

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в среду принимает участие в пленарном заседании Госдумы, где представляет заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.Начиная свое выступление, Кудрин отметил, что заключение Счетной палаты представляет собой "очень подробный документ" .Ранее, 17 октября, Кудрин не пришел в Госдуму докладывать заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета в профильном комитете. Вместо него докладывала его заместитель Галина Изотова.В конце сентября Forbes со ссылкой на источники сообщал, что основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил Кудрину 5% компании за помощь в разделении ее российского и международного бизнеса. В случае принятия этого предложения Кудрину пришлось бы покинуть пост главы Счетной палаты. Ведомство официально не подтверждало этих сообщений, в пресс-службе отмечали, что Кудрин находится на рабочем месте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре опровергал слухи о том, что Кудрин якобы просил Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".При этом бывший помощник главы Счетной палаты Павел Демидов в конце сентября перешел на работу в "Яндекс".

https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826854600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, алексей кудрин, россия, госдума рф, счетная палата рф, бюджет