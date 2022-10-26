https://ria.ru/20221026/britaniya-1826891118.html

В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии

В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии - РИА Новости, 26.10.2022

В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии

Президент РФ Владимир Путин не направлял новому премьеру Великобритании Риши Сунаку поздравительную телеграмму, поскольку данная страна относится к категории... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:08

2022-10-26T13:08

2022-10-26T13:08

в мире

владимир путин

риши сунак

великобритания

россия

отставка трасс с поста премьера британии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826455546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b97924d3ea8445d3be23ec55b0b9585d.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не направлял новому премьеру Великобритании Риши Сунаку поздравительную телеграмму, поскольку данная страна относится к категории недружественных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство."Нет. Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому нет, телеграмма не была отправлена", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, направлял ли Путин поздравления Сунаку.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/sunak-1826773700.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, риши сунак, великобритания, россия, отставка трасс с поста премьера британии