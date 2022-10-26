https://ria.ru/20221026/britaniya-1826891118.html
В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии
В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии - РИА Новости, 26.10.2022
В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии
Президент РФ Владимир Путин не направлял новому премьеру Великобритании Риши Сунаку поздравительную телеграмму, поскольку данная страна относится к категории... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:08
2022-10-26T13:08
2022-10-26T13:08
в мире
владимир путин
риши сунак
великобритания
россия
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не направлял новому премьеру Великобритании Риши Сунаку поздравительную телеграмму, поскольку данная страна относится к категории недружественных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство."Нет. Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому нет, телеграмма не была отправлена", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, направлял ли Путин поздравления Сунаку.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, риши сунак, великобритания, россия, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Владимир Путин, Риши Сунак, Великобритания, Россия, Отставка Трасс с поста премьера Британии
В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии
Песков: Путин не поздравил нового премьера Британии, это недружественная страна