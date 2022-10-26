Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/britaniya-1826891118.html
В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии
В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии - РИА Новости, 26.10.2022
В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии
Президент РФ Владимир Путин не направлял новому премьеру Великобритании Риши Сунаку поздравительную телеграмму, поскольку данная страна относится к категории... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:08
2022-10-26T13:08
в мире
владимир путин
риши сунак
великобритания
россия
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826455546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b97924d3ea8445d3be23ec55b0b9585d.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не направлял новому премьеру Великобритании Риши Сунаку поздравительную телеграмму, поскольку данная страна относится к категории недружественных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство."Нет. Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому нет, телеграмма не была отправлена", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, направлял ли Путин поздравления Сунаку.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/sunak-1826773700.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826455546_180:0:2847:2000_1920x0_80_0_0_7ee77c516b1c2446029352670bb6a8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, риши сунак, великобритания, россия, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Владимир Путин, Риши Сунак, Великобритания, Россия, Отставка Трасс с поста премьера Британии
13:08 26.10.2022
 
В Кремле заявили, что Путин не поздравил нового премьера Британии

Песков: Путин не поздравил нового премьера Британии, это недружественная страна

© AP Photo / David CliffРиши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не направлял новому премьеру Великобритании Риши Сунаку поздравительную телеграмму, поскольку данная страна относится к категории недружественных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.
"Нет. Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому нет, телеграмма не была отправлена", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, направлял ли Путин поздравления Сунаку.
Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 21:22
Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера
 
В миреВладимир ПутинРиши СунакВеликобританияРоссияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала