06:17 26.10.2022 (обновлено: 06:57 26.10.2022)
Названы самые бюджетные железнодорожные направления
Туту.ру рассказали о самых бюджетных железнодорожных направлениях
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Аналитики онлайн-сервиса путешествий составили рейтинг самых подешевевших железнодорожных маршрутов на ноябрь, сообщает Туту.ру.
Рассматривались 300 популярных направлений, из них выделили 20 с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону. В результате в рейтинг вошли варианты, где падение за год составило от 14 до 41 процента.
Список возглавил маршрут Екатеринбург — Агрыз (Республика Татарстан). Цена на билеты снизилась на 41 процент по сравнению с прошлым годом: с 2 610 до 1 546 рублей в одну сторону.
Примерно на треть стали доступнее поездки по направлениям Санкт-Петербург — Обнинск (снижение среднего чека с 2 336 рублей до 1 513 рублей в одну сторону), Ессентуки — Воронеж (было 6 464 рубля, стало 4 258 рублей) и Новочеркасск — Адлер (было 2 278 рублей, стало 1 537 рублей).
Из Москвы стало заметно дешевле путешествовать на поезде в Архангельск (средний чек сократился на 19 процентов), Саранск и Невинномысск (на 18 процентов), Челябинск и Калугу. Дешевле стали поездки из Санкт-Петербурга в Рязань (на 28 процентов), Невель (на 23 процента), Петрозаводск и Вышний Волочек.
На 17 процентов сократились средние чеки на маршрутах Симферополь — Краснодар и Севастополь — Ростов-на-Дону. На 15 процентов упала стоимость билета на направлении Севастополь — Архангельск.
Также в список маршрутов с самым заметным сокращением среднего чека вошли направления Котлас — Архангельск, Вологда — Архангельск и Хабаровск — Владивосток.