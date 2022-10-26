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Названы самые бюджетные железнодорожные направления - РИА Новости, 26.10.2022
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Туризм
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Названы самые бюджетные железнодорожные направления
Названы самые бюджетные железнодорожные направления - РИА Новости, 26.10.2022
Названы самые бюджетные железнодорожные направления
Аналитики онлайн-сервиса путешествий составили рейтинг самых подешевевших железнодорожных маршрутов на ноябрь, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T06:17
2022-10-26T06:57
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Аналитики онлайн-сервиса путешествий составили рейтинг самых подешевевших железнодорожных маршрутов на ноябрь, сообщает Туту.ру.Рассматривались 300 популярных направлений, из них выделили 20 с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону. В результате в рейтинг вошли варианты, где падение за год составило от 14 до 41 процента.Список возглавил маршрут Екатеринбург — Агрыз (Республика Татарстан). Цена на билеты снизилась на 41 процент по сравнению с прошлым годом: с 2 610 до 1 546 рублей в одну сторону. Примерно на треть стали доступнее поездки по направлениям Санкт-Петербург — Обнинск (снижение среднего чека с 2 336 рублей до 1 513 рублей в одну сторону), Ессентуки — Воронеж (было 6 464 рубля, стало 4 258 рублей) и Новочеркасск — Адлер (было 2 278 рублей, стало 1 537 рублей).Из Москвы стало заметно дешевле путешествовать на поезде в Архангельск (средний чек сократился на 19 процентов), Саранск и Невинномысск (на 18 процентов), Челябинск и Калугу. Дешевле стали поездки из Санкт-Петербурга в Рязань (на 28 процентов), Невель (на 23 процента), Петрозаводск и Вышний Волочек.На 17 процентов сократились средние чеки на маршрутах Симферополь — Краснодар и Севастополь — Ростов-на-Дону. На 15 процентов упала стоимость билета на направлении Севастополь — Архангельск.Также в список маршрутов с самым заметным сокращением среднего чека вошли направления Котлас — Архангельск, Вологда — Архангельск и Хабаровск — Владивосток.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, туристы, поезда, туту.ру
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, туристы, поезда, Туту.ру
06:17 26.10.2022 (обновлено: 06:57 26.10.2022)
 
Названы самые бюджетные железнодорожные направления

Туту.ру рассказали о самых бюджетных железнодорожных направлениях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПассажиры на перроне Казанского вокзала
Пассажиры на перроне Казанского вокзала - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Аналитики онлайн-сервиса путешествий составили рейтинг самых подешевевших железнодорожных маршрутов на ноябрь, сообщает Туту.ру.
Рассматривались 300 популярных направлений, из них выделили 20 с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону. В результате в рейтинг вошли варианты, где падение за год составило от 14 до 41 процента.
Список возглавил маршрут Екатеринбург — Агрыз (Республика Татарстан). Цена на билеты снизилась на 41 процент по сравнению с прошлым годом: с 2 610 до 1 546 рублей в одну сторону.
Примерно на треть стали доступнее поездки по направлениям Санкт-ПетербургОбнинск (снижение среднего чека с 2 336 рублей до 1 513 рублей в одну сторону), ЕссентукиВоронеж (было 6 464 рубля, стало 4 258 рублей) и НовочеркасскАдлер (было 2 278 рублей, стало 1 537 рублей).
Из Москвы стало заметно дешевле путешествовать на поезде в Архангельск (средний чек сократился на 19 процентов), Саранск и Невинномысск (на 18 процентов), Челябинск и Калугу. Дешевле стали поездки из Санкт-Петербурга в Рязань (на 28 процентов), Невель (на 23 процента), Петрозаводск и Вышний Волочек.
На 17 процентов сократились средние чеки на маршрутах СимферопольКраснодар и СевастопольРостов-на-Дону. На 15 процентов упала стоимость билета на направлении Севастополь — Архангельск.
Также в список маршрутов с самым заметным сокращением среднего чека вошли направления Котлас — Архангельск, Вологда — Архангельск и ХабаровскВладивосток.
Ярославский вокзал - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 12:47Туризм
Названы города России для самых бюджетных путешествий на поезде
 
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