https://ria.ru/20221026/bilety-1826664890.html

Названы самые бюджетные железнодорожные направления

Названы самые бюджетные железнодорожные направления - РИА Новости, 26.10.2022

Названы самые бюджетные железнодорожные направления

Аналитики онлайн-сервиса путешествий составили рейтинг самых подешевевших железнодорожных маршрутов на ноябрь, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T06:17

2022-10-26T06:17

2022-10-26T06:57

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Аналитики онлайн-сервиса путешествий составили рейтинг самых подешевевших железнодорожных маршрутов на ноябрь, сообщает Туту.ру.Рассматривались 300 популярных направлений, из них выделили 20 с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону. В результате в рейтинг вошли варианты, где падение за год составило от 14 до 41 процента.Список возглавил маршрут Екатеринбург — Агрыз (Республика Татарстан). Цена на билеты снизилась на 41 процент по сравнению с прошлым годом: с 2 610 до 1 546 рублей в одну сторону. Примерно на треть стали доступнее поездки по направлениям Санкт-Петербург — Обнинск (снижение среднего чека с 2 336 рублей до 1 513 рублей в одну сторону), Ессентуки — Воронеж (было 6 464 рубля, стало 4 258 рублей) и Новочеркасск — Адлер (было 2 278 рублей, стало 1 537 рублей).Из Москвы стало заметно дешевле путешествовать на поезде в Архангельск (средний чек сократился на 19 процентов), Саранск и Невинномысск (на 18 процентов), Челябинск и Калугу. Дешевле стали поездки из Санкт-Петербурга в Рязань (на 28 процентов), Невель (на 23 процента), Петрозаводск и Вышний Волочек.На 17 процентов сократились средние чеки на маршрутах Симферополь — Краснодар и Севастополь — Ростов-на-Дону. На 15 процентов упала стоимость билета на направлении Севастополь — Архангельск.Также в список маршрутов с самым заметным сокращением среднего чека вошли направления Котлас — Архангельск, Вологда — Архангельск и Хабаровск — Владивосток.

https://ria.ru/20221016/poezda-1824187128.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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