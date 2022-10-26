https://ria.ru/20221026/avstriya-1826967363.html

Энергокризис в Австрии привел к закрытию производств, заявил посол России

Энергокризис в Австрии привел к закрытию производств, заявил посол России - РИА Новости, 26.10.2022

Энергокризис в Австрии привел к закрытию производств, заявил посол России

Энергокризис в Австрии привел к закрытию ряда производств, ситуация для населения отнюдь не радужная, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:16

2022-10-26T16:16

2022-10-26T16:36

дмитрий любинский

владимир путин

россия

австрия

вена

северный поток

экономика

природный газ

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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Энергокризис в Австрии привел к закрытию ряда производств, ситуация для населения отнюдь не радужная, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский."Ситуация здесь, мягко говоря, для населения отнюдь не радужная на фоне рекордной инфляции... Протестные настроения растут, как и в большинстве стран Евросоюза, руководство которого сделало основную ставку на наказание России, чего бы это ни стоило. Это касается и энергоносителей, поставки которых европейским потребителям в соответствии с действующими контрактами, как известно, не прекращались с началом СВО на Украине", - сказал посол.Он добавил, что усилиями австрийских энергокомпаний, прежде всего OMV, местные газохранилища к концу октября должны быть заполнены на 87,5%. Однако лишь часть этого газа предназначена для австрийских нужд, "в результате уже есть примеры закрытия производств", отметил высокопоставленный дипломат."Теракты против "Северного потока", конечно, кардинально меняют ситуацию, но в Австрии почему-то предпочитают об этом уже особо не вспоминать", - указал Любинский, добавив, что несмотря на то, что австрийские "министры рапортуют своему населению", что зависимость от поставок газа из России "снижена до "всего" 50%", в выигрыше от данных тенденций исключительно "поставщики СПГ, зарабатывающие на политической конъюнктуре"."Серьезные эксперты уже сейчас задаются вопросом, на сколько месяцев при суровой зиме хватит подобных запасов и во что может обойтись их пополнение, а также как обеспечить запасы уже на зиму 2023-2024 годов", - сказал посол.В целом же прагматичное взаимодействие и диалог с австрийским бизнесом продолжается, рассказал Любинский, "они никуда не исчезли". По опубликованным австрийским данным, за первые два квартала 2022 года стоимостные показатели двустороннего товарооборота достигли чуть ли не рекордных 5,34 миллиарда евро, что почти вдвое больше аналогичного периода 2021 года. Российский экспорт в Австрию вырос до 4,37 миллиарда евро (+173%). Импорт из Австрии - до 975 миллионов евро (+0,6%)."Предприниматели обеих стран демонстрируют настрой на сохранение условий для продолжения взаимовыгодного сотрудничества. Австрийские деловые круги отнюдь не заинтересованы в обрушении работы с нами в условиях санкций: из представленных на российском рынке 650 австрийских предприятий реально ушли считанные единицы. А вот дефицит политической воли может создать действительно серьезные проблемы для деловых связей на долгосрочную перспективу", - заключил посол.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского >>

https://ria.ru/20221024/gaz-1826373985.html

https://ria.ru/20221025/es-1826718653.html

https://ria.ru/20221026/gaz-1826937167.html

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дмитрий любинский, владимир путин, россия, австрия, вена, северный поток, экономика, природный газ