https://ria.ru/20221026/avstriya-1826954599.html
Россияне начали жаловаться в посольство в Вене из-за проблем со счетами
Россияне начали жаловаться в посольство в Вене из-за проблем со счетами - РИА Новости, 26.10.2022
Россияне начали жаловаться в посольство в Вене из-за проблем со счетами
В дипмиссии РФ в Вене фиксируют обращения россиян из-за визовых и банковских ограничений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:43
2022-10-26T15:43
2022-10-26T16:41
россия
австрия
дмитрий любинский
в мире
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. В дипмиссии РФ в Вене фиксируют обращения россиян из-за визовых и банковских ограничений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский."В посольство, к примеру, поступали жалобы на неожиданные отказы в приеме документов, другие бюрократические препоны со стороны администраций некоторых вузов Австрии. Уж не говоря о серьезно усложнившихся визовых процедурах, а также о ставших почти неосуществимыми денежных переводах из России, зачастую являющихся для студентов единственным источником средств к существованию", - заявил посол.Он добавил, что "деструктивные ограничительные меры в отношении России, к сожалению, серьезно затронули весь комплекс российско-австрийских гуманитарных связей". Так, в марте 2022 года федеральное министерство образования, науки и исследований рекомендовало австрийским учреждениям приостановить сотрудничество с российскими институтами в научно-образовательной области, а исследователям – критически пересмотреть профессиональные контакты с коллегами из России."К большому сожалению, это также коснулось кафедр и центров русского языка в целом ряде университетов", - заявил посол, добавив, что "этот посыл, безусловно, негативно отразился как на связях в рамках академических обменов в целом, так и на жизни обучающихся в австрийских учебных заведениях студентов из России".Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австрия, дмитрий любинский, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Австрия, Дмитрий Любинский, В мире, Санкции в отношении России
15:43 26.10.2022 (обновлено: 16:41 26.10.2022)
Россияне начали жаловаться в посольство в Вене из-за проблем со счетами
Посольство в Вене фиксирует обращения россиян по проблемам с банковскими счетами и визами
ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. В дипмиссии РФ в Вене фиксируют обращения россиян из-за визовых и банковских ограничений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
"В посольство, к примеру, поступали жалобы на неожиданные отказы в приеме документов, другие бюрократические препоны со стороны администраций некоторых вузов Австрии. Уж не говоря о серьезно усложнившихся визовых процедурах, а также о ставших почти неосуществимыми денежных переводах из России, зачастую являющихся для студентов единственным источником средств к существованию", - заявил посол.
Он добавил, что "деструктивные ограничительные меры в отношении России, к сожалению, серьезно затронули весь комплекс российско-австрийских гуманитарных связей". Так, в марте 2022 года федеральное министерство образования, науки и исследований рекомендовало австрийским учреждениям приостановить сотрудничество с российскими институтами в научно-образовательной области, а исследователям – критически пересмотреть профессиональные контакты с коллегами из России.
"К большому сожалению, это также коснулось кафедр и центров русского языка в целом ряде университетов", - заявил посол, добавив, что "этот посыл, безусловно, негативно отразился как на связях в рамках академических обменов в целом, так и на жизни обучающихся в австрийских учебных заведениях студентов из России".