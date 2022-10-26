https://ria.ru/20221026/avstriya-1826954599.html

Россияне начали жаловаться в посольство в Вене из-за проблем со счетами

Россияне начали жаловаться в посольство в Вене из-за проблем со счетами - РИА Новости, 26.10.2022

Россияне начали жаловаться в посольство в Вене из-за проблем со счетами

В дипмиссии РФ в Вене фиксируют обращения россиян из-за визовых и банковских ограничений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:43

2022-10-26T15:43

2022-10-26T16:41

россия

австрия

дмитрий любинский

в мире

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151609/34/1516093400_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_10fdec3b21bdbc5794d1265463aea0c3.jpg

ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. В дипмиссии РФ в Вене фиксируют обращения россиян из-за визовых и банковских ограничений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский."В посольство, к примеру, поступали жалобы на неожиданные отказы в приеме документов, другие бюрократические препоны со стороны администраций некоторых вузов Австрии. Уж не говоря о серьезно усложнившихся визовых процедурах, а также о ставших почти неосуществимыми денежных переводах из России, зачастую являющихся для студентов единственным источником средств к существованию", - заявил посол.Он добавил, что "деструктивные ограничительные меры в отношении России, к сожалению, серьезно затронули весь комплекс российско-австрийских гуманитарных связей". Так, в марте 2022 года федеральное министерство образования, науки и исследований рекомендовало австрийским учреждениям приостановить сотрудничество с российскими институтами в научно-образовательной области, а исследователям – критически пересмотреть профессиональные контакты с коллегами из России."К большому сожалению, это также коснулось кафедр и центров русского языка в целом ряде университетов", - заявил посол, добавив, что "этот посыл, безусловно, негативно отразился как на связях в рамках академических обменов в целом, так и на жизни обучающихся в австрийских учебных заведениях студентов из России".Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского >>

https://ria.ru/20221012/avstriya-1823321306.html

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, австрия, дмитрий любинский, в мире, санкции в отношении россии