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Посол России заявил об "эрозии нейтралитета" Австрии - РИА Новости, 26.10.2022
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Посол России заявил об "эрозии нейтралитета" Австрии
Посол России заявил об "эрозии нейтралитета" Австрии - РИА Новости, 26.10.2022
Посол России заявил об "эрозии нейтралитета" Австрии
Эрозия нейтралитета Австрии налицо, это будет иметь последствия для отношений с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:36
2022-10-26T16:38
россия
австрия
в мире
дмитрий любинский
карл нехаммер
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Эрозия нейтралитета Австрии налицо, это будет иметь последствия для отношений с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский."Все отчетливее проявляется эрозия этого основополагающего для австрийской государственности принципа (о нейтралитете – ред.). С этим, к слову, согласны далеко не все политические силы внутри страны. Что, к примеру, подтвердилось и в ходе недавней избирательной кампании на выборах главы государства. Несмотря на увещевания коалиционного кабинета Карла Нехаммера в незыблемости нейтралитета и приверженности ему, факты говорят об обратном. Австрия в полном объеме присоединилась к беспрецедентным волюнтаристским санкциям против нашей страны", - заявил посол.В качестве примера неполного следования принципе нейтралитета Любинский привел и "ничем не обоснованную высылку четырех российских дипломатов". Отдельно он упомянул о "воинствующей риторике" официальной Вены, в частности, "откровенно русофобских, не имеющие ничего общего с традициями "добрых услуг" высказываниях в адрес России"."Но подобный курс Вены не может пройти без последствий для наших двусторонних связей. По ряду параметров они уже стремятся к точке замерзания вопреки всем добрым традициям конструктивного российско-австрийского политдиалога. И это, добавлю, не может не отражаться на нашем отношении к роли Вены в качестве нейтральной переговорной площадки. Надеюсь, что у политического руководства страны здесь на этот счет имеется достаточно четкое понимание", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Австрия стала нейтральной страной 26 октября 1955 года и уже более полувека строит свою внешнюю политику с учетом своего особого международного статуса – постоянного нейтралитета. Сегодня в республике широко отмечают 67-летнюю годовщину данного события, 26 октября в Австрии считается национальным праздником.Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского &gt;&gt;
https://ria.ru/20221015/avstriya-1824234713.html
https://ria.ru/20221020/udary-1825326851.html
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россия, австрия, в мире, дмитрий любинский, карл нехаммер
Россия, Австрия, В мире, Дмитрий Любинский, Карл Нехаммер
15:36 26.10.2022 (обновлено: 16:38 26.10.2022)
 
Посол России заявил об "эрозии нейтралитета" Австрии

Посол России Любинский заявил, что эрозия нейтралитета Австрии налицо

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Вену с Дунайской телебашни
Вид на Вену с Дунайской телебашни - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Эрозия нейтралитета Австрии налицо, это будет иметь последствия для отношений с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский.
"Все отчетливее проявляется эрозия этого основополагающего для австрийской государственности принципа (о нейтралитете – ред.). С этим, к слову, согласны далеко не все политические силы внутри страны. Что, к примеру, подтвердилось и в ходе недавней избирательной кампании на выборах главы государства. Несмотря на увещевания коалиционного кабинета Карла Нехаммера в незыблемости нейтралитета и приверженности ему, факты говорят об обратном. Австрия в полном объеме присоединилась к беспрецедентным волюнтаристским санкциям против нашей страны", - заявил посол.
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В качестве примера неполного следования принципе нейтралитета Любинский привел и "ничем не обоснованную высылку четырех российских дипломатов". Отдельно он упомянул о "воинствующей риторике" официальной Вены, в частности, "откровенно русофобских, не имеющие ничего общего с традициями "добрых услуг" высказываниях в адрес России".
"Но подобный курс Вены не может пройти без последствий для наших двусторонних связей. По ряду параметров они уже стремятся к точке замерзания вопреки всем добрым традициям конструктивного российско-австрийского политдиалога. И это, добавлю, не может не отражаться на нашем отношении к роли Вены в качестве нейтральной переговорной площадки. Надеюсь, что у политического руководства страны здесь на этот счет имеется достаточно четкое понимание", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Австрия стала нейтральной страной 26 октября 1955 года и уже более полувека строит свою внешнюю политику с учетом своего особого международного статуса – постоянного нейтралитета. Сегодня в республике широко отмечают 67-летнюю годовщину данного события, 26 октября в Австрии считается национальным праздником.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского >>
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