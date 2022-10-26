https://ria.ru/20221026/avstriya-1826952423.html

Посол России заявил об "эрозии нейтралитета" Австрии

Посол России заявил об "эрозии нейтралитета" Австрии - РИА Новости, 26.10.2022

Посол России заявил об "эрозии нейтралитета" Австрии

Эрозия нейтралитета Австрии налицо, это будет иметь последствия для отношений с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:36

2022-10-26T15:36

2022-10-26T16:38

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австрия

в мире

дмитрий любинский

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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Эрозия нейтралитета Австрии налицо, это будет иметь последствия для отношений с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский."Все отчетливее проявляется эрозия этого основополагающего для австрийской государственности принципа (о нейтралитете – ред.). С этим, к слову, согласны далеко не все политические силы внутри страны. Что, к примеру, подтвердилось и в ходе недавней избирательной кампании на выборах главы государства. Несмотря на увещевания коалиционного кабинета Карла Нехаммера в незыблемости нейтралитета и приверженности ему, факты говорят об обратном. Австрия в полном объеме присоединилась к беспрецедентным волюнтаристским санкциям против нашей страны", - заявил посол.В качестве примера неполного следования принципе нейтралитета Любинский привел и "ничем не обоснованную высылку четырех российских дипломатов". Отдельно он упомянул о "воинствующей риторике" официальной Вены, в частности, "откровенно русофобских, не имеющие ничего общего с традициями "добрых услуг" высказываниях в адрес России"."Но подобный курс Вены не может пройти без последствий для наших двусторонних связей. По ряду параметров они уже стремятся к точке замерзания вопреки всем добрым традициям конструктивного российско-австрийского политдиалога. И это, добавлю, не может не отражаться на нашем отношении к роли Вены в качестве нейтральной переговорной площадки. Надеюсь, что у политического руководства страны здесь на этот счет имеется достаточно четкое понимание", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Австрия стала нейтральной страной 26 октября 1955 года и уже более полувека строит свою внешнюю политику с учетом своего особого международного статуса – постоянного нейтралитета. Сегодня в республике широко отмечают 67-летнюю годовщину данного события, 26 октября в Австрии считается национальным праздником.Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского >>

https://ria.ru/20221015/avstriya-1824234713.html

https://ria.ru/20221020/udary-1825326851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, австрия, в мире, дмитрий любинский, карл нехаммер