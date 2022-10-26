https://ria.ru/20221026/astana-1826869460.html

В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета

В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета - РИА Новости, 26.10.2022

В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета

Встреча глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пройдет в Астане 27 октября, сообщила пресс-служба президента... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:20

2022-10-26T12:20

2022-10-26T12:45

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центральная азия

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европейский совет

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АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Встреча глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пройдет в Астане 27 октября, сообщила пресс-служба президента Казахстана.Согласно сообщению, 27 октября состоится официальный визит Мишеля в Казахстан."Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес. В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20221024/sammit-1826312634.html

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в мире, центральная азия, астана, казахстан, европейский совет