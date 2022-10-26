Рейтинг@Mail.ru
В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/astana-1826869460.html
В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета
В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета - РИА Новости, 26.10.2022
В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета
Встреча глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пройдет в Астане 27 октября, сообщила пресс-служба президента... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:20
2022-10-26T12:45
в мире
центральная азия
астана
казахстан
европейский совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784346513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ef9dd162ba37cd972c021ad7a728704.jpg
АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Встреча глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пройдет в Астане 27 октября, сообщила пресс-служба президента Казахстана.Согласно сообщению, 27 октября состоится официальный визит Мишеля в Казахстан."Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес. В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20221024/sammit-1826312634.html
центральная азия
астана
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784346513_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f22a97b110f2fe331ead0239ea3f9dc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, центральная азия, астана, казахстан, европейский совет
В мире, Центральная Азия, Астана, Казахстан, Европейский совет
12:20 26.10.2022 (обновлено: 12:45 26.10.2022)
 
В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета

Встреча глав стран Центральной Азии и президента Европейского Совета пройдет в Астане

© Pixabay / Boztay_AkimkhanВид на Астану
Вид на Астану - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Pixabay / Boztay_Akimkhan
Вид на Астану . Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Встреча глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пройдет в Астане 27 октября, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Согласно сообщению, 27 октября состоится официальный визит Мишеля в Казахстан.
"Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес. В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета", - говорится в сообщении пресс-службы.
Астана - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:48
В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия
 
В миреЦентральная АзияАстанаКазахстанЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала