https://ria.ru/20221026/astana-1826869460.html
В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета
В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета - РИА Новости, 26.10.2022
В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета
Встреча глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пройдет в Астане 27 октября, сообщила пресс-служба президента... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:20
2022-10-26T12:20
2022-10-26T12:45
в мире
центральная азия
астана
казахстан
европейский совет
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АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Встреча глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пройдет в Астане 27 октября, сообщила пресс-служба президента Казахстана.Согласно сообщению, 27 октября состоится официальный визит Мишеля в Казахстан."Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес. В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета", - говорится в сообщении пресс-службы.
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в мире, центральная азия, астана, казахстан, европейский совет
В мире, Центральная Азия, Астана, Казахстан, Европейский совет
12:20 26.10.2022 (обновлено: 12:45 26.10.2022)
В Астане пройдет встреча лидеров Центральной Азии и Европейского Совета
Встреча глав стран Центральной Азии и президента Европейского Совета пройдет в Астане