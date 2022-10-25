19:34 25.10.2022 (обновлено: 20:33 25.10.2022)
Владелец Zara согласовал продажу российского подразделения
Испанская Inditex сообщила о достижении соглашения о продаже бизнеса в России группе Daher
Логотип Zara в ТЦ "Коламбус" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, согласовала продажу своего российского подразделения, сообщили на сайте компании.
"Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher", - рассказали в группе.
Компания указала, что продажа будет означать прекращение ее деятельности на территории страны.
В релизе также уточнили, что условия сделки, подлежащие утверждению правительством, позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных группой Inditex в России. Это станет возможным, так как, согласно сделки, Daher получит большую часть договоров аренды, связанных с торговыми точками. При условии согласования с арендодателями, в этих помещениях разместят магазины брендов, принадлежащих покупателю и не связанных с Inditex.
Inditex, занимающая лидирующие позиции в сфере розничной торговли одеждой в мире, владеет такими брендами, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.
В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".
Daher Group - ливанская частная холдинговая группа, владеет активами в четырех странах в шести различных отраслях. Холдинг был основан в 2018 году. Компания владеет, например, Alwa Group, занимающейся ритейлом в части интернет-магазинов, представляя мировые бренды моды и аксессуаров.