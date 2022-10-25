https://ria.ru/20221025/zara-1826758385.html

Владелец Zara согласовал продажу российского подразделения

Владелец Zara согласовал продажу российского подразделения - РИА Новости, 25.10.2022

Владелец Zara согласовал продажу российского подразделения

Испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, согласовала продажу своего российского подразделения, сообщили на сайте компании. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:34

2022-10-25T19:34

2022-10-25T20:33

zara

экономика

россия

испания

амансио ортега

виктор евтухов

inditex

bershka

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, согласовала продажу своего российского подразделения, сообщили на сайте компании."Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher", - рассказали в группе.Компания указала, что продажа будет означать прекращение ее деятельности на территории страны.В релизе также уточнили, что условия сделки, подлежащие утверждению правительством, позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных группой Inditex в России. Это станет возможным, так как, согласно сделки, Daher получит большую часть договоров аренды, связанных с торговыми точками. При условии согласования с арендодателями, в этих помещениях разместят магазины брендов, принадлежащих покупателю и не связанных с Inditex.Inditex, занимающая лидирующие позиции в сфере розничной торговли одеждой в мире, владеет такими брендами, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".Daher Group - ливанская частная холдинговая группа, владеет активами в четырех странах в шести различных отраслях. Холдинг был основан в 2018 году. Компания владеет, например, Alwa Group, занимающейся ритейлом в части интернет-магазинов, представляя мировые бренды моды и аксессуаров.

https://ria.ru/20221014/restorany-1823783765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

zara, экономика, россия, испания, амансио ортега, виктор евтухов, inditex, bershka