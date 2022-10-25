https://ria.ru/20221025/zapad-1826462468.html

Страны Запада развязали против России гибридную войну, заявил Кириенко

Страны Запада развязали против России гибридную войну, заявил Кириенко - РИА Новости, 25.10.2022

Страны Запада развязали против России гибридную войну, заявил Кириенко

Запад развязал против России гибридную войну, ограничивая Москве доступ к технологиям, а россияне в интернете сталкиваются с русофобией, заявил первый... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:12

2022-10-25T11:12

2022-10-25T11:12

технологии

сергей кириенко

россия

москва

сочи

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запад развязал против России гибридную войну, ограничивая Москве доступ к технологиям, а россияне в интернете сталкиваются с русофобией, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Против нашей страны Западом развязана гибридная война, ограничивается доступ к технологиям, вводятся многочисленные санкции, российские информационные ресурсы подвергаются масштабным кибератакам, а граждане сталкиваются сразу с русофобией в интернете", - заявил Кириенко в приветственном слове участникам форума "Спектр-2022", отметив, что встреча проходит "на фоне глобальных вызовов".Вместе с тем, добавил Кириенко, нынешнее время обнаруживает не только угрозы, но и большие возможности. Также важно налаживать и технологический потенциал страны в сфере импортозамещения, сказал первый замруководителя администрации главы государства. "Рассчитываю, что в ходе работы форума у нас выработаются новые предложения по защите цифрового суверенитета Российской Федерации", - заключил он, пожелав плодотворной работы участникам форума.Ежегодный форум "Спектр-2022" проходит с 25 по 26 октября в Сочи. Его целью является обмен информацией, опытом, взглядами на проблемы, связанные с регулированием отрасли связи и инфокоммуникационных технологий.

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технологии, сергей кириенко, россия, москва, сочи